瑞典廣播揭中國惡行  心疼台灣遭打壓 

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）瑞典國家廣播電台（Sveriges Radio）28日在廣播節目上向瑞典聽眾揭露中國如何極力打壓台灣及異議人士，除要求瑞典國稅局及「北歐航空」（Scandinavian Airlines）將台灣列為中國的一省外，也提到中國迫害人權工作者的種種行為。

蘋果報導，瑞典國家廣播電台28日在節目《衝突》（Konflickt）裡，向瑞典聽眾介紹台灣被打壓的現況，日前中國要求北歐航空修改官網，將台灣改成中國一省；知名服飾品牌Zara與其他企業遭中國要求，不能在網頁上將台灣列為「一個國家」。此蠻橫做法引發各界批評。

中國打壓異議人士不手軟，節目提到中國迫害人民無所不極，2009年新疆暴亂之後，中國當局對於新疆的維吾爾族人展開嚴密監控及系統性歧視，並監視在瑞典的西藏人與維吾爾人，一名瑞典的西藏男子表示：「現在每個人都相互懷疑，我們害怕說出我們的想法」。

報導指出，主持人Ivar Ekman提到，一名瑞典人權工作者彼得·達林（Peter Jesper Dahlin）被中國安全當局拘留23天，遭控「在中國從事違反法律的活動」，被迫在牢籠中透過鏡頭上全國節目認罪並道歉，隨後遭中國安全部門驅逐出境。

節目中並提到，中國設立的孔子學院在海外各地為中國宣傳，打著語言文化交流的名號，拓展中國勢力。