新竹馬偕打錯疫苗 院方坦承 疾管署將究責

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）媒體報導，新竹馬偕醫院原本應替4名新生兒施打B肝疫苗，卻誤打成五合一疫苗，且涉隱匿不報，院方今（3）日坦承疏失，疾管署已組專案小組調查究責，最重可撤銷該院兒童預防接種資格。



根據壹週刊報導，新竹馬偕醫院2月初爆發打錯疫苗事件，4名新生兒原本應接種B型肝炎疫苗，卻誤打為出生4個月後才應施打的五合一疫苗，即便發現有誤也未通知家長和衛生單位，涉嫌隱匿不報。

新竹馬偕紀念醫院今天發聲明表示，針對疫苗注射問題，已與新生兒家屬溝通，院方將負起最大責任與誠意，承諾為新生兒提供必要的醫療追蹤觀察。

新竹馬偕醫院說明，今年2月6日院內藥局依照處方，應送4支B肝疫苗至嬰兒室，但由於疫苗外觀與五合一疫苗極為相似，擺放位置也相近，因此不慎提供成巴斯德五合一疫苗，當班護理師也未發覺藥袋內藥物有異，為4名新生兒施打疫苗。



衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天受訪時表示，新竹馬偕醫院打錯疫苗情況發生在2月初，按照兒童常規預防接種合約，發生異常接種事件必須在一天內通報衛生單位，但截至昨（2）日媒體報導此事之前，疾管署和新竹市衛生局都未接獲通報，明顯違反規定，已要求院方提出檢討報告，最重可取消該院兒童預防接種資格。



羅一鈞說，根據規定，新生兒只需接種卡介苗與B肝疫苗，至於用來預防白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺以及B型嗜血桿菌的五合一疫苗，則是在寶寶出生後2、4、6個月各接種一劑。



他指出，根據文獻資料顯示，提前接種五合一疫苗應不致對孩童造成負面健康影響，但將視為無效疫苗，還是得按時程重新接種。



羅一鈞強調，新竹市衛生局已與院方組成專案小組，持續追蹤4名遭打錯疫苗的新生兒健康狀況，並要求醫院追究相關人員疏失，打錯的公費疫苗也必須賠償給國家。