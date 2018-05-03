蔡英文：民眾參與　提升全國防災能量

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（3）日前往臺中視察警消及民防單位的防災演習，表示要加強民眾的防災意識，將災害防救的概念傳遞至各個鄰里，才能提昇全國防災的能量。

蔡總統上午出席「臺中市災害防救演習暨2018臺中世界花卉博覽會緊急應變演練」，校閱由中央與地方警消及民防單位對各種自然災害、傳染疾病、人為危安事件等進行的模擬搶救。

根據總統府發布的新聞稿，現場並出動消防車、救護車、直升機與各式工程車等，實地操演危機處理及受災民眾收容安置等防救演練。

隨後蔡總統致詞時表示，臺中市再過半年便將主辦世界花卉博覽會，剛才她看到臺中市政府針對花博期間，各種可能發生的危機事件進行詳細的推演，也看到各個專業單位合作無間，發揮平時精實訓練的成果，把災害防救及反恐維安做到滴水不漏。

蔡總統除了肯定各參演單位合作無間，也指出舉辦災防演習的重要目的，就是要加強民眾的防災意識及提升應變能力，才能在災害發生時團結互助，共同面對挑戰。

蔡總統進一步表示，將災害防救概念傳遞至各個鄰里，才能提昇全國防災能量，並且把資源做最有效的整合，才是因應災害的關鍵。

提及即將登場的臺中花博，蔡總統也表示，花博是整個國家必須投入的盛會，因此她也請行政院各部會，特別是軍警消單位，全力支援臺中市政府強化災防危機管理，落實公共安全的維護。

蔡總統也提及，臺灣必須隨時因應極端氣候的挑戰，不論是風災、震災、或是土石流等自然災害，「我們要從每一次的挑戰中，累積並傳承救災經驗。」

此外，蔡總統也頒發土石流防災專員資深貢獻獎並親自授旗，並表示政府邀請志工參與土石流防救培訓， 以提升村里自主防災能力，目前全臺灣已有2,780位受過訓練的專業人員。當災害發生時，訓練有素的人員將擔負起協助民眾疏散避難的重責大任。