當文學與電影相遇「臺北文學 閱‧影展」推17部文學片單

(台灣英文新聞 / 黃慧瑜 ​ 台北採訪報導) 由臺北市政府文化局主辦，以文學為題的第九屆「臺北文學閱‧影展」，5月31日起至6 月14 日將於光點台北電影院上映！影展3日舉辦開幕記者，今年度規劃巴布狄倫、三島由紀夫兩大主題，精彩預告也在記者會上亮相！本次影展更邀請莫子儀擔任嘉賓，他以個人經驗出版創作文選《失眠的人》，親自主演改編的短片《3260》，入選影展特別放映單元，即將於影展期間全球首映！

本閱影展將放映橫跨中外的佳片，從文學到電影，從經典傳奇到紀錄史詩，共17部文學片單，從甫獲諾貝爾文學獎的詩人藝術家巴布狄倫的影像紀錄，到日本文豪三島由紀夫的經典電影，以及多部當代詩意佳作俱在其中。在影像與閱讀之間，「2018臺北文學閱‧影展」將帶領觀眾照見更璀璨的光輝。

鍾永豐局長表示，台北市文化局主辦的文學閱影展的策展強調文學電影對話，很高興再度與光點臺北合作，鍾局長強調，今年片單陣容比去年好，多了很多文學電影甚至音樂的對話，讓民眾透過多部巴布狄倫的片子，看到導演如何閱讀巴布狄倫！

​「臺北文學閱‧影展」套票將自5月5日中午正式開賣，更推出一套六張的套票優惠，詳請請上「2018臺北文學閱‧影展」官網。

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