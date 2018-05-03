印度政府出奇招  開放「認養」世界遺產

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）位於印度舊德里的紅堡（Red Fort Complex）是造訪德里的遊客必去景點，但最近印度中央政府以2.5億元盧比（約1.1億元台幣）將之「出租」給私人集團5年，消息被證實後，群眾嘩然。

根據印度時報及其他印度媒體報導，這項被政府稱為「認養歷史遺產計劃（Adopt a Heritage）」，將印度95個歷史遺蹟出租給私人公司，價高者得，得標者將在有限的時間裡，在政府監督下擁有該古蹟的部分所有權。

4月28日，印度觀光部證實，已與Dalmia Bharat 集團簽訂協議，以2.5億盧比（約1.1億台幣的價格），將舊德里的紅堡及一座位於印度南部安德拉省（Andhra Pradesh）的甘迪科塔城堡（Gandikota Fort）的部分所有權交給Dalmia Bharat 集團。

根據協議，該集團將在政府監督下，擁有紅堡周邊及本體的建築權、門票及周邊收入，可自由調漲門票、店租及其他費用並刊登廣告，每年僅需向觀光部繳交5千萬盧比費用（約2200萬台幣）。

許多反對黨人士、歷史學家及民眾強力炮轟政府此舉，表示「歷史古蹟並不是孤兒，憑什麼開放認養!」，更擔心該公司並沒有任何古蹟維護、保存甚至保養的經驗，這些文化古蹟容易受到損傷甚至完全損壞。

印度觀光部對此表示，合約金額只會用於古蹟維護、營運與發展上，絕不會挪作他用。

西孟加拉邦首長Mamata Banerjee在推特發文表示：「紅堡是印度重要的精神象徵，為何將之出租，這是我國歷史上既悲傷又黑暗的一天。」

印度總理莫迪2017年獨立紀念日演說（美聯社照片）

位於印度舊德里的紅堡，是印度總理每年發表獨立紀念日演說的地方，1639年由莫臥兒帝國第5代君王沙賈汗所建，2007年列入聯合國教科文組織世界遺產名單。紅堡每年迎接超過2百萬遊客，其中半數以上為外籍遊客，為紅堡帶來至少上億元的門票收入。

在印度觀光部95個「認養」清單上，還包括阿格拉的泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）與德里的加德古堡（Qutab Minar），目前有兩大集團正積極準備爭取。

Dalmia Bharat 集團是印度最大的礦渣水泥生產商，年營業額超過1000億盧比。