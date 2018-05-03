綠營智多星　台灣智庫董事長賴義雄逝世

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）外界暱稱「賴桑」的賴義雄，美國華府最大的台灣智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）董事長，上（4）月27日因中風送醫急救，經多日搶救後仍於30日病逝馬里蘭Holy Cross醫院，享壽78歲。

《中央社》報導，24日賴義雄董事長還出席全球台灣研究中心主題為台灣轉型正義的研討會，當時氣色相當不錯，還跟台灣媒體閒聊，未料不過短短幾天，就傳出不幸的消息。

1940年出生台灣基隆的賴義雄，自台灣大學土木工程系畢業，並取得美國西北大學博士學位，長期在美國國防工業任職，是知名軍事戰略學者。

《自由時報》報導，朋友形容記性極佳、博學多聞的賴義雄是智多星，也與台灣日本關係協會會長邱義仁、環保署長李應元等資深綠營政治人物交往密切。據了解，2004年2月28日為綠營造勢的「牽手護台灣」活動就是出自賴義雄的點子。除此之外，賴義雄也與台灣黨外運動人士互動良好。

總統蔡英文和行政院長賴清德過去參與選舉時，賴義雄也曾透過管道獻策。由於好客，加上人脈廣，賴義雄還喜歡為綠營舉薦人才，例如去年從華府回台擔任資訊工業策進會執行長的于孝斌，牽線人之一就是賴義雄。

《自由時報》也報導，賴義雄曾於2006年回台灣擔任國家實驗研究院董事長，並以他在美國軍工業任職多年的經驗協助台灣發展國防產業。

2016年華府最大的台灣智庫全球台灣研究中心成立後，賴義雄便於該年9月出任董事長一職。