氣喘好發季節 3撇步有效防治過敏原

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）最近適逢時節交替，氣溫變化大，正是氣喘好發季節。有些患者平時可能沒有明顯的症狀，但不代表已經痊癒，一旦碰觸感染、刺激物、過敏原或是氣候的劇烈變動等，便可能發生嚴重的急性發作，不可輕忽。

氣喘是世界上最常見的慢性疾病之一，影響全球超過3億人口，同時也是國人好發的呼吸道疾病，根據國民健康署102年「國民健康訪問調查( NHIS )」發現，有5.1%的國人過去曾經被醫師診斷有氣喘。

氣喘特點是反覆呼吸困難，伴有氣短、喘息、胸悶和咳嗽等症狀。平時可能沒有明顯的症狀，但不代表已經痊癒，一旦碰觸感染、刺激物、過敏原或是氣候的劇烈變動等，便可能發生嚴重的急性發作，病人常常必須住院接受治療。像最近適逢時節交替，氣候變化多端，早晚溫差較大，有研究指出溫度差7度以上，就容易引發氣喘。

資料顯示，引發未滿12歲之兒童氣喘原因前五名為塵蟎(46.3%)、氣溫急遽變化(37.7％)、病毒感染 (36.8％)、冰冷食物(28.8%)與空氣汙染(24.2%)，環境佔了極為重要的因素。

提醒民眾時時檢視家中、週遭環境與日常生活習慣，以下若有任何一項，就代表生活中潛藏著誘發氣喘的危險因子，民眾須有所警覺：

1.寢具(棉被、枕頭套、床墊)超過二週未清洗。

2.家中堆放絨毛玩具且超過一週未清洗。

3.養寵物，如貓或狗的毛毛。

4.家中成員有吸菸習慣。

5.平常愛吃冰冷的食物。

6.氣溫變化很大，忽冷忽熱，沒有注意保暖。

民眾發現引起氣喘的原因也別驚慌，依照下列三個小撇步，可有效防治過敏原，遠離氣喘危機：

1.遠離過敏源，維持環境清潔：由於塵蟎為一般家庭最常見的過敏原，且塵蟎常生長於枕頭、棉被、床墊、絨毛玩具中，為預防及控制氣喘，定期清潔居家環境，每一至兩週用熱水清洗寢具並曝曬於陽光底下，不堆放絨毛玩具或擺放地毯，防範塵蟎的生長。

2.拒絕週遭菸害：引發氣喘的因素包含吸入過敏原、香水、灰塵等刺激性物質，抽菸產生的煙霧對於氣喘病患而言也是刺激性物質，當吸入煙霧就非常有可能引發氣喘，因此當氣喘病患周遭親人有吸菸習慣時，應勸告當事人以免引發病患氣喘的可能。

3.外出戴口罩：病人對空氣中的汙染物質，如氮氧化物(一氧化氮及二氧化氮)、硫氧化物、臭氧及粒狀物質的變化是較為敏感的，因此外出時應戴口罩，可避免吸入空氣中的粒狀汙染物質，也避免進入冷氣房因內外溫差大，吸入大量乾冷空氣，導致水分從呼吸道流失進而刺激呼吸道，引發氣喘。