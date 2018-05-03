〈時評〉樂見促轉會要新台幣改版

新台幣上的蔣中正頭像，到底要不要改版，央行指稱未來將取決於促進轉型正義委員會，現在大家可以期待，在促轉會正式成立後，不妨以必須改版、但依需求慢慢處理的決定，來正式終結這個歷史共業，不再讓這個爭議持續困擾台灣。



促轉會的人事目前正在立法院審查，日前面對立委詢問時，新台幣上的蔣中正頭像是否屬威權象徵，全數被提名人均給了肯定的答案，至於要不要更換國幣，主委被提名人黃煌雄則是強調，這問題不能用二分法，處理進程需要節奏，未來會用具體行動回覆。



其實，從這些被提名人的回答當中，對於促轉會任務之一的「清除威權象徵」，已有明顯答案，未來所欠缺的，只是如何執行與執行速度的問題。



蔣中正的威權圖騰象徵，在台灣早已爭吵多年，甚至不時上演毀壞銅像、潑漆的戲碼，不斷造成社會族群和諧的撕裂。促轉會的責任就是要終結這些現象，不讓相關情事一再發生，但更重要的是，如何透過一個各界能接受的方式，來弭平這些紛爭，避免淪為新的加害者，將是促轉會最大的考驗。



目前新台幣改版受到最大的阻力是經費問題，根據央行統計，若全面發行新版，鈔票要112億元、硬幣約371億元，若算上各式軟硬體修改等更新費用，相關成本恐突破500億元，時間大約要耗時6年。



這確實是一筆龐大支出，不過，央行每年都會編列新台幣「折舊及攤提費用」預算，屬每年度的例行性支出，以2017年為列，就編列了38.9億元。因此，只要計畫得宜，是可以慢慢支付改版的經費，只是時間上可能要拖得比較久。



因此，促轉會只要立場明確，處理方法可以更周延些，不妨只要訂出改版的日出條款，設定一個時間點，將現行有蔣中正圖騰的新台幣全部改版完成即可，這樣台灣以後再不用在昔日爭議上持續空轉。