睡眠問題別輕忽 長期恐引發心臟病等慢性病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人壓力大，睡眠品質不佳，常有睡睡醒醒無法熟睡，或是睡了一晚仍然精神不濟、疲勞的情形。如果有上述的狀況，可能是睡眠問題的警訊喔。

臺北榮總臺東分院胸腔科陳秋帆醫師表示，睡眠呼吸中止症是最常見的睡眠問題之一。由於睡眠受到反覆呼吸阻塞中斷干擾，不僅造成睡眠品質不良、睡眠片斷化、打鼾、夜間頻尿等症狀，更會影響白天工作時的精神及表現，造成日間嗜睡疲勞、頭痛頭暈、記憶力減退、注意力無法集中影響工作學習、脾氣易怒或是性功能減退等。

睡眠品質不良與睡眠中止造成的反覆的低血氧長期下來，會讓身體細胞缺氧老化，與許多慢性病有高度相關性，例如高血壓患者有25-50%以及糖尿病患者有76-86%的比例患有睡眠呼吸中止症。另外，心血管疾病與心臟衰竭患者約50-70%，腦中風的患者也有50-70%有睡眠呼吸中止症。有中重度以上的睡眠呼吸中止症的患者，罹癌率與死亡率更是大幅上升。

為此，臺北榮總臺東分院特別引進臺東唯一睡眠檢查儀，藉由先進的睡眠檢查技術，由專業的睡眠技師，協助患者在家中過夜完成睡眠檢查。檢查過程中包含多種生理訊號完整記錄患者一整晚睡眠時的情形(包含腦波、肌電圖、鼾聲、心跳、血氧、姿勢、呼吸氣流跟呼吸動作)，統計分析睡眠期間的異常事件，可以診斷睡眠呼吸中止症並評估其嚴重程度，以安排接受專科醫師正確治療，進而改善睡眠品質，讓白天充滿活力，遠離慢性病上身。