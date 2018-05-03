巴西研究：亞馬遜海豚快速瀕絕　每10年銳減一半

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）巴西科學家於本（5）月2日在科學期刊PLOS ONE發表的一篇新研究報告指出，由於缺乏對捕魚的嚴格保護措施，自1994年起生活在亞馬遜的海豚物種數大約每10年就會銳減一半，而當前面臨瀕絕的物種分別是亞馬遜淡水豚（Inia geoffrensis）與南美長吻海豚（Sotalia fluviatilis）。

《法新社》（AFP）報導，據專家表示，由於鯰魚的市場需求攀升，生活在淡水的海豚大量遭漁民獵殺，只為了利用牠們的肉與脂肪當作釣餌。

研究團隊調查在巴西馬米拉瓦保護區(réserve de Mamiraua)，也就是被視為海豚生活區域的主要範圍，經過22年的統計數據顯示，亞馬遜淡水豚的數量每10年會銳減一半，而南美長吻海豚則是每九年便減少一半。相較之下，母海豚每四至五年才會生下一隻小海豚，生育數遠遠不及滅絕數量。

然而，在國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature , IUCN）的名錄上，這些淡水海豚的保育狀況皆被列為「數據缺乏」(Data Deficient，DD)，只因沒有足夠的數量可以顯示牠們是受威脅的物種。

巴西科學家表示，若國際自然保護聯盟能夠重視他們的研究成果，淡水海豚的保育狀況就能改為「極危」（Critically Endangered, CE）。

不過，《法新社》也報導，這些生活在亞馬遜盆地的海豚事實上有受立法保護，只因人類不遵守法律才使得海豚受到威脅。