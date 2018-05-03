孫越嘆太晚戒菸！ 如何避免受COPD所苦？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）媒體報導，永遠的孫淑叔於1日晚間因慢性阻塞性肺病（COPD）併發呼吸衰竭過世，享壽87歲。全球每10秒鐘就有一個人死於COPD，國內自102年起已連續3年位居國人十大死因第7名，台灣一年更有超過6千人因COPD死亡，且還是肺癌主要危險因子之一。

曾有37年菸齡的孫越先生，過去當演員時，每天得抽上一、兩包菸，可說是菸不離手，直到他1984年才決心戒菸，但2007年仍不幸罹患肺腺癌。

身為董氏基金會的終身義工，但多年的吸菸習慣，仍使他無法擺脫COPD的傷害。因此孫越先生對於COPD的防制宣導有強烈的使命感，並挺身疾呼「遠離COPD～戒菸及早，生命美好」，他常以親身經驗，呼籲吸菸者若常出現「咳、痰、悶、喘」，包括慢性咳嗽、呼吸困難、濃痰、喘鳴聲、運動時容易喘…等症狀，首要立即戒菸，也不要有二手菸、三手菸暴露，才能遠離COPD 戒菸救健康。

國健署表示，全球每10秒就有1人死於肺阻塞，我國一年超過6千人因肺阻塞死亡。肺阻塞，是不可逆的呼吸道阻塞疾病，根據美國疾病管制局(CDC)資料顯示，吸菸者得到肺阻塞疾病是非吸菸者的10到13倍。世界衛生組織亦警告，在未來10年若沒有任何介入措施，尤其是減少菸煙的暴露，肺阻塞在2030年將攀昇至死因第四位。

國民健康署王英偉署長表示，戒菸將可有效減輕肺阻塞及其併發症等健康威脅，請吸菸者為了自己與守護家人的健康而戒菸，並可多加利用國民健康署免付費0800-636363戒菸專線服務，以及超過4,000家合約醫療機構和社區藥局的戒菸服務。