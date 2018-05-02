戒菸四要點 美FDA報給你知！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據世界衛生組織2017年指出，每年約有700多萬人死於菸草使用，而國人十大死因中，有6項死因與吸菸有關，包括惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、肺炎以及慢性下呼吸道疾病等。

為自己、為健康，以及周遭愛您的人，趕緊戒菸以降低各種疾病的風險。以下為美國FDA提出的4點戒菸小撇步：