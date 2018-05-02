戒菸四要點 美FDA報給你知！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據世界衛生組織2017年指出，每年約有700多萬人死於菸草使用，而國人十大死因中，有6項死因與吸菸有關，包括惡性腫瘤、心臟疾病、腦血管疾病、肺炎以及慢性下呼吸道疾病等。
為自己、為健康，以及周遭愛您的人，趕緊戒菸以降低各種疾病的風險。以下為美國FDA提出的4點戒菸小撇步：
- 找出戒菸的理由
有些人戒菸是為了健康、改變生活型態，或者經濟考量等，無論原因為何，白紙黑字寫下原因，當意志力薄弱、內心動搖時，快拿出清單閱讀一下。
如果是基於健康因素者，銘記抽菸是導致許多可預防疾病的頭號殺手，在美國每年有48萬人因菸害而死亡。如果戒菸成功可有效降低各種疾病風險，更能降低身邊人遭受二手菸和三手菸迫害的機會。
- 相信自己
香菸中尼古丁具有高致癮性，戒菸一點都不簡單，需要相當大的決心和毅力，據統計，很多人都是嘗試很多次，甚至耗時多年才成功，因此遇到挫折和卡關時，千萬別過於苛責自己，但要對自己有信心。
- 尋求專業協助
戒菸不孤單，可前往專業機構接受諮詢，找出最適合自己且合法的戒菸藥物，並遵從醫囑。
- 可多參與免費戒菸機構
除了尋求專業協助外，也可以藉此認識戒菸中的「同道中人」或已成功的「前輩」，相互鼓勵，相互提醒彼此。