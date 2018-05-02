中華電信大4G 「實在金厲害」

中華電信以最實在的品牌精神，持續投入網路建設、提供真正貼近客戶需求的多元資費方案。中華電信今(2)日宣布將由知名導演吳念真、羽球世界球后戴資穎，聯手代言中華電信大4G，借重兩位代言人於各自專業領域戮力耕耘，紮實努力成為領導人物，象徵著中華電信以「卡實在」的4G資費方案，搭配極具優勢「金厲害」的網路服務，「實在金厲害」！

中華電信鄭優董事長表示：「中華電信身為全台唯一擁有千萬行動電話客戶的電信業者，秉持實在的品牌精神，把客戶擺在第一位，以卡實在的4G資費設計、紮實的網路建設，以及用心的客戶服務，成為全台民眾行動通信服務的最大後盾。為了提供更好的服務品質，預計今年基地台數成長三成，兩年內持續精進全台近二千個場域的行動網路服務，實實在在地為客戶努力。」

中華電信傾力投入網路建設，領先業界唯一提供4CA服務，並預計於今年六月底率先推出5CA(五頻聚合)，以4G涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的網路優勢，導入最新網路技術並透過高低頻整合運用，持續提升網速與服務體驗。中華電信「以客戶為中心」的網路品質提升計畫，係對客戶最在意的三種行動服務使用情境：市區通勤及交通移動、辦公或住家室內、社交活動使用，於全台交通要道、住宅區、大專院校、遊樂區、娛樂商圈等近二千個場域，持續精進網路優化服務，讓客戶不論是撥接電話、社群打卡照片上傳、手遊連線、追劇等各種應用服務都順暢享受。

中華電信大4G最新代言人—名導吳念真、世界球后戴資穎，兩位於專業中努力不懈、成就不凡的個人特質，成功詮釋中華電信大4G資費「卡實在」、品質「真厲害」的特色。

吳念真導演表示：「現代人手機不離身，除了上網外，也常隨時打電話聯絡事情，而中華電信大4G上網、網內外或市話語音優惠也多，整體來說更划算，真的卡實在」。

球后戴資穎也表示：「因為常到各地球場參加活動或練習，特別感受到中華大4G的網路涵蓋真的很廣，訊號很穩，真的很厲害。出國比賽時也是中華電信漫遊服務的愛好者，與家人常保聯繫。」中華電信大4G今日推出最新廣告，吳念真導演以直白易懂的方式，讓觀眾了解選資費不能只看低月繳上網吃到飽，還要有平時常用到的網內/外、市話語音優惠才最實用。後續還將推出吳導與球后戴資穎共同演出的電視廣告，敬請期待！

中華電信為台灣運動員加油！宣布捐贈贊助體育運動共500萬元

中華電信長期支持國家運動產業，今(2)日宣布將藉由教育部體育署企業贊助體育運動方案，捐贈贊助世界球后戴資穎300萬元，做為其個人訓練比賽經費，支持世界球后戴資穎持續為國爭光！此外，中華電信鄭優董事長今日也於活動中宣布，加碼捐贈贊助「2018台北羽球公開賽」200萬元，要讓台灣最大的國際級羽球賽事辦得更有聲有色，持續為台灣運動產業與運動員發展盡心力。