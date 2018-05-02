新北國小程式教育種子教師授證典禮

新北市教育局今(2)日於新北市教育研究發展中心舉 辦國小程式教育種子教師授證典禮，由教育局歐人豪主任秘書頒發證 書給第1場次完成培訓的90位老師，其中福山國小翁俊生校長也全程參與並通過認證。種子教師代表三峽 國小資訊組長郭炳男老師更現場分享培訓心得，通過認證教師將回到 學校，讓程式教育從國小深耕發芽。

歐人豪主任秘書表示，新北市自100年至今，連續辦理8屆Scratch程式設計競賽，105年辦理第1屆全國貓咪盃Scrat ch程式設計競賽，106年發表全國第1本程式教育專書「彈指- 玩轉世界」、設立全國第1座「程式教育體驗中心」，擴大辦理FUN CODING寒暑假程式營隊34場次，場場報名秒殺。也配合新課 綱成立國中「科技領域輔導團」，107年更首度於國小教師甄試增加「資訊科」等，這次「眾志成『程』」種子教師培訓計畫，將帶給教學現場更多優秀師資。

教育局表示，透過學員分享程式教育教案，提供各校教師教學參考，更進一步豐富課程內容，未來除了繼續辦理相關培訓計畫外，也會分 3年逐步升級學校的基礎資訊設備，讓新北的孩子有完整的資訊學習 環境。

三峽國小資訊組長郭炳男老師表示，自踏入國小資訊教育已十年，但對程式積木課程的「學習與教導」透過這次的種子教師培訓，有編寫 教材與實務經驗分享，有效學習到程式教育的教學方法，從主導授課 者由上而下的教導方式，轉變為輔助學生「探索問題」、「解決問題 」及「在錯誤中學習成長」，以「學生為學習中心」出發，讓上課有趣，學生有「帶著走」的能力！

新北市已辦理5場次「眾志成『程』」程式教育種子教師培訓，共計 240人參加，在107學年度前將培訓全市211所國小每校1位 程式教育種子教師。利用國小每週三下午教師進修時間，規劃為期6 周18小時的課程，從基礎的運算思維概念、教學工具的操作開始，到創作主題應用及程式教育教案的設計及撰寫，培養老師基本的程式 教育理解及教學能力，培訓課程結訓前，老師必須通過測驗後，方取得教育局頒發的種子教師證書。