超過十年陪伴，「中華電信數位好厝邊」把資源送到最需要的地方

「當她媽媽發現，哇~我的女兒竟然被選上可以到台北參加表演， 她的心情非常激動，因為女兒在學校的表現並不好， 但是這次卻因為參加電子繪本的創作課程，可以有機會來台北， 所以媽媽連續好幾個晚上幫女兒縫了一件上台要穿的裙子， 白色的紗裙就是媽媽給女兒最好的鼓勵」這是92個「 中華電信數位好厝邊」中的一個故事。

「中華電信數位好厝邊」計劃執行逾十年，它結合中華電信、 中華電信基金會及在地組織團隊，共同推展數位應用， 並進一步解決在地資源落差的現象。 除了充份連結中華電信資通訊的專業， 協助偏遠或有需求的地方組織建立穩定的網路環境， 保障在地使用數位的權益之外，透過基金會長期的經營， 觀察到城鄉之間還有其它資源落差的狀況， 為能落實企業社會責任的理念，將中華電信對在地的關懷全面深化， 因此，好厝邊計劃依據不同的需求提供客製化資源， 從數位學習課程到青年志工服務， 從學童的遠距課輔到銀髮族的手機課程，面向廣且多元， 透過這樣的互動，建構企業與社區之間互信平等的合作關係， 進一步帶動社區自主成長。

位於台中市大肚區的天恩關懷協會是一個以照顧弱勢家庭學童為主的 組織，由於經濟相對弱勢，社區學童多無力負擔參加各類的才藝課， 因此去年，基金會為學童量身打造了電子繪本的創作課程， 一方面教小朋友善用數位網路進行電子繪本的創作， 另一方面結合戲劇表演的元素， 鼓勵小朋友在公開的舞台上進行演出。參與表演的小朋友當中， 有的是學業成績非常落後的孩子，有的是家長無力管教、 讓父母老師頭痛的孩子， 但當家長們得知自己的孩子獲得北上演出機會， 而且順利在舞台上完成表演時，心中的感動是難以言喻的。

今年，「中華電信數位好厝邊」 計劃首次獲得由遠見雜誌舉辦的第14屆CSR企業社會責任獎的肯 定，榮獲公益推動組楷模獎，本日(5/2) 由中華電信基金會洪美華執行長從行政院院長賴清德手中接下這份殊 榮，該獎項的評選重點在於「以減少社會問題為宗旨， 如支持非營利組織推展公益、扶助弱勢族群、縮短貧富差距、 改善社會不平等、推動以公益為目的之社會事業等」， 肯定企業參與社會用心的同時，亦是鼓勵在全國各地認真經營的「 中華電信數位好厝邊」社區夥伴，實際縮短城鄉各面向之落差， 平衡城鄉發展，也帶動台灣社區成長。

更多「中華電信數位好厝邊」請上基金會官網 http://www.chtf.org.tw