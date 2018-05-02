新北市15座職業試探暨體驗教育中心-成果發表

新北市「職探SHOW未來：CHOICE─新北市職 業試探暨體驗教育中心成果發表活動」今(2)日正式開幕，以主題 館、工業類、商業類、農業類、家事類、海事水產類與藝術類7個場 館呈現。新北市朱立倫市長親自出席參與開幕典禮，並現場實際與大 觀國小學生體驗新聞播報實務工作製作流程，搭配導播、 場記等職業角色扮演，讓學生興奮不已!

朱立倫市長表示「在地就學」與「技職教育」是新北市最重要的二大 政策，透過技職教育更能彰顯臺灣的競爭能力，所以培育未來業界所 需的技職人才一直是新北市的目標。技職教育必須從小扎根及提早試 探，新北領先全國將技職教育向下延伸至國小，自104年起，陸續 成立不同職業類群的職業試探暨體驗教育中心，今(107)年4月 27日正式完成本市九大分區15所職探中心，提供6大類15群之 完整職業試探課程，中心數為全國最多，所包含的職業類群更是全面 且完整，是本市職業試探教育一個重大的里程碑！

新北市職業試探暨體驗教育中心不僅硬體的建置領先全國，並已編撰 《新北市國民小學職業試探暨體驗教育課程架構》作為國小職業試探 發展之依據，進而提供《新北市國民小學職業試探暨體驗教育教學設 計教師手冊》等系統化之教材，帶領學童進入工作世界的天地。活動 當天也正式發布收錄6大類240種工作，深具實用性之「職業工作 指南」電子書，規劃編撰系列性軟體課程教材，獨創全國之先， 提供國小階段融入職業試探教育之重要依據。

教育局表示107年5月2日起至24日於新北市政府一樓大廳舉辦 「職探SHOW未來：CHOICE－新北市職業試探暨體驗教育中 心成果發表活動」，現場完整介紹本市15所職業試探暨體驗教育中 心，活動期間特別邀請偏鄉國小學生進行體驗之外， 平日也開放民眾免費參加職業試探相關體驗課程，參與活動還可獲得 限量禮品。