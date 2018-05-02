台灣畫廊打入紐約藝術博覽會 展出內容瞄準環境議題

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）2018年第七屆紐約斐列茲藝術博覽會（Frieze New York）於5月2日起在蘭德島(Randall Island)舉行。唯一打入紐約斐列茲藝術博覽會的台灣業者其玟畫廊今年第四度參展，展覽內容瞄準國際關注的環境議題，並集結了台、日、比藝術家，讓不同樣態的作品產生對話。有別於以往的展覽格局，廣受注目，獲「紐約時報」精選推薦。

一年一度的斐列茲藝術博覽會堪稱是美國藝術界最不容錯過的重頭戲，今年展會集結了全球超過190家重要畫廊共同參展。此次參展的台灣藝術家包括袁廣鳴、崔廣宇和劉肇興，錄像藝術家袁廣鳴以作品《能量的風景》中超現實的運鏡，刻劃冷漠荒涼的夢境之感，核電相關場域與日常居所輪替出現的畫面，暗示著蟄伏的危機。

崔廣宇從生物學出發，以行動介入生活環境，藉由超出常態的行為與試驗建立一套適應環境與重新定義現實的方法。劉肇興則和日本的花道師片桐功敦、攝影師新井卓，則透過藝術進行對於日本311大地震一連串核災議題的對話。

除了斐列茲藝術博覽會外，還有歐洲美術博覽會(2018 The European Fine Art Fair, Tefaf)及布魯克林藝博會(The Other Art Fair)等同步於5月展開。「紐約時報」藝評群為協助讀者在眾展會中看對門道，精選值得一睹的展位，其玟畫廊以花道搭配錄像、攝影、裝置的創新作法，獲得報導推薦。​​