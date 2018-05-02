台灣里山趣特展之美　從都市古蹟走向里山

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）林務局今(2)日表示，為落實里山倡議在台灣的實踐，在台北市市定古蹟總督府山林課宿舍22及24號推出「慢活･悠遊･里山趣特展」，自即日起至9月15日止。

林務局表示，「慢活･悠遊･里山趣特展」介紹台灣水梯田、濕地及山村生態環境復育現況，呈現生物多樣性樣貌，並傳授都市里山心法三部曲，要帶領民眾認識里山生活的智慧及實踐，拉近我們與自然、與土地間的連結。這次的展覽以「走向里山」為主軸，展出「里山意涵」、「台灣里山風土與生產地景」及「都市里山生活實踐」等三大主題。

照片由林務局提供

林務局說，另外以貢寮水梯田、雲林成龍濕地、霧台大武與阿禮部落及花蓮港口部落等4個里山地景，以深入淺出的圖文說明、里山生活使用的物件、影音多媒體及互動裝置等，詮釋當地里山相關產業、景觀、生活優化的營造與重塑歷程，透過五感體驗與鄉土重新聯繫的過程，讓民眾在認識里山倡議精神的同時，深入瞭解里山生活實踐背後的故事。

照片由林務局提供

特展期間會以「創－手作體驗坊」、「閱－講座分享會」及「行－里山地景之旅」等三大面向，規劃包括「春末夜晚的螢火晚會」、「城市森林想像計畫」、「貢寮里山探險記」、「古臺北的里山想像」及「濕地藝術的奇幻之旅」等10場次系列精采活動。以專家導覽解說、二手交換、手作體驗等方式融入里山精神探索過程中，讓民眾透過欣賞展覽深入認識里山意涵及其對生物多樣性維護的重要性，進而落實社區參與保育工作。

「慢活･悠遊･里山趣特展」展出時間自即日起至9月15日止，在林務局保育小站（台北市金山南路2段203巷22、24號）舉辦，展覽期間還有10場次系列演講與手作活動，歡迎有興趣的民眾上網預約報名，詳細活動內容請至林務局-森活情報站臉書專頁查詢。

照片由林務局提供