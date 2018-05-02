平安幸福禪悅趣  伴媽媽母親節共度家庭日 

禪，是一種生活態度；專注，讓家人身心更安定幸福。今年5/13佛誕節、母親節的上午9 點至下午5點，國父紀念館廣場將化為體驗禪法的一日生活圈，從行住坐臥、吃喝玩樂，體會禪在生活中的無限妙用，法鼓山邀您與家人一起歡度「心靈環保家庭日」。

為了感恩與推廣佛陀2600多年前所傳承的禪法智慧，法鼓山現場將規劃多項適合家庭、親子共同參與的體驗項目，包括祈福許願、感恩浴佛，鐘生幸福的「感恩之旅」，以及結合生活禪的八式動禪、走路禪、吃飯禪、遊戲禪與鈔經祝福的「禪修心樂園」，讓親子學習把禪的簡易、自在、和諧精神融入家庭中。詳情可至專區網站查詢：。

您的孩子走路專心嗎？能在餐桌上好好吃飯嗎？遊戲時有足夠的耐心嗎？法師們將帶領民眾學習放鬆、健康身心的「走路禪」。並且只要集滿四項闖關體驗，就可以兌換甜米糕、巧克力瀑布、冰淇淋、素粽、三明治、刈包……等多種點心，家長可以帶著孩子細細體會「吃飯禪」，學習從方法、心態、原則到姿勢，從心品嘗飯菜香。

在「禪修心樂園」中，則規劃有香草葉拓手帕、童趣手印畫、圈住幸福、如如不動、心安瓶安……十多種親子同遊與DIY項目。今年首次登場的「無事球」，將考驗親子耐心與毅力，藉由刻好圖案的紙片，一片片組裝成花卉般的球型，還可以當環保燈籠、裝飾品。

將禪法融入在遊戲當中，幫助民眾練習靜心專注，感受放鬆身心、闔家同樂的喜悅，時時都能分享平安、幸福、禪悅的樂趣。法鼓山表示，人間的淨化就從家庭開始，希望藉由「心靈環保家庭日」，大家一起來推動、實踐生活環保、禮儀環保、自然環保和心靈環保，提昇在家庭、職場的自修與共修，共同邁向家家平安、戶戶幸福的人間淨土。