N°168 PRIME牛排館敦化店 x 義大利米蘭百年傳奇甜點COVA

N°168 PRIME牛排館敦化店將與LVMH義大利米蘭百年甜點「COVA」首度攜手推出「溫馨五月、母親節限定活動」！COVA位於義大利米蘭，為法國最大精品集團LVMH旗下首屈一指的頂級品牌，希望透過經典料理與傳奇甜點的「創意結合」，激發更多美食新火花！

享用套餐即贈「COVA迷你甜點」 頂級料理與傳奇甜點雙重享受

於活動期間內至N°168 PRIME牛排館敦化店點用套餐，即贈送「COVA迷你甜點一個（口味隨機搭配）」；套餐甜點亦新增「COVA經典款沙赫蛋糕與冰淇淋」可供選擇，讓喜愛頂級牛排與奢華甜點的您，一次享用雙重頂級美味！

「COVA母親節限定版6吋蛋糕」 獻給媽咪專屬的精品甜點

活動期間內於N°168 PRIME牛排館敦化店用餐後，可直接訂購『COVA母親節限定版6吋蛋糕』，每款售價1,400元。口位分別為：「莓好時光」－草莓慕斯及果粒，新鮮莓果鮮艷欲滴，口感清爽、酸甜；「巧馨」－以經典款沙赫蛋糕為基底，綴以奢華金箔，巧克力風味馥郁濃厚。與媽咪一同享受精品般的甜點時光，歡度母親佳節！

全新午茶體驗 攜手打造「新型態下午茶」

近期N°168 PRIME牛排館敦化店更與義大利米蘭百年甜點「COVA」密集規畫，將打造「店中店」新型態，預計將於N°168 PRIME牛排館敦化店引進COVA專櫃，COVA經典甜點於餐廳內販售，並計畫打造「新型態下午茶」，讓您擁有全新的午茶新選擇，盡享悠閒時光，準備為您帶來有別以往的美食新概念！

2018年除了首度與甜點名品COVA合作，母親節當天N°168 PRIME牛排館敦化店亦推出各式頂級料理－鮮嫩多汁的「澳洲9+和牛昂格列牛排套餐（每套NT$2,400+10%起）」，以及選用澳洲9+頂級和牛與波士頓龍蝦，搭配各式頂級海鮮的「豪華海陸雙重奏雙人套餐」， 讓您與家人共享幸福「食」光！

母親節限定活動期間：5/1~5/31

活動方式：

活動期間內，凡至「敦化168牛排館點用套餐」－

1.贈送「COVA迷你甜點」一個 (口味隨機贈送)

2.套餐甜點選項中，新推出「COVA經典款沙赫蛋糕與冰淇淋」供選擇。

※原菜單供應的「溫巧克力蛋糕」暫停販售。

3.可直接訂購「母親節COVA限定版蛋糕」－「莓好時光」、「巧馨」。

※需於3天前預訂、5/1起即可提貨 （預訂需付全額）

※售價：每款1,400元

洽詢專線：02-6617-6168 （N°168 PRIME牛排館敦化店）