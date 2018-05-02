高雄君鴻國際酒店歡慶母親節，5/12~5/13凡至各餐廳選用母親節專案活動套餐即贈送蜂蜜蘆薈身體乳(60ml)一瓶，母親節來臨，君鴻國際酒店讓愛美的媽媽們享受大餐又能美麗一「夏」。

全館各餐廳推出多款西式套餐；77F風和里日本料理推出四人套餐NT$5,880元起，除了贈送蛋糕及身體乳外，再加碼送清酒1瓶；77F潮江春餐廳中式筳席NT$8,800元起超優惠價；38F蓬萊美食餐廳桌菜NT$12,800元起；而君鴻國際酒店最經典38F悦客鐵板燒要用A5日本和牛滿足媽媽的味蕾，套餐NT$3,880元起，另有法式奶油霸王蝦套餐NT$2,580元起；39F百匯栢麗廳5/1前，預訂母親節午、晚餐贈送4吋奶油水果蛋糕1個；最受女性顧客歡迎的39F大廳酒吧除了推出母親節套餐外，訂位預約贈媽媽教室課程再送水果蛋糕1個，讓每位媽媽有吃又有玩。詳情請洽07-566-8000全館各餐廳。

相較去年不同的是，宴會廳今年獨家打造懷舊復古媽媽派對「阿母欸電影，阿娘欸青春歌」，邀媽媽一同Dress code穿越時空回到青春年代，5/12星期六晚上六點準時開席，半席(6人)NT$6,888元起，全席(10人)NT$9,999元起，包含,搭配活動方案滿額另贈送康乃馨及母親節蛋糕，君鴻國際酒店要給每位媽咪最獨特的母親節。詳情請洽07-566-1177。

1F朱力安烘焙坊今年也特別為媽咪們推出三款母親節蛋糕，「時尚女王・伯爵覆盆子慕斯蛋糕」口味清香酸甜，主廚採用新鮮覆盆子手製慕斯及果餡酸甜滋味，融合頂級法芙娜40%牛奶巧克力香氣，結合英國皇室認證TWININGS皇家伯爵茶，豐富層次多重口感，外型時尚，7吋NT$880元。「天使の誘惑・黃金香柚乳酪蛋糕」主廚以多款乳酪採黃金比例調製而成，採柚子及香草提味，融合乳酪的香濃滑順與充滿柚子清香的幸福甜點，8吋NT$980元。而最獲好評熱銷款「真愛御品・濃情巧克力蛋糕」也是今年評比得獎作品之一，選用法芙娜頂級單一產區70%巧克力，手製口感厚實的生巧克力蛋糕體與濃郁巧克力慕斯，搭配新鮮覆盆子提味，結合巴西山多士咖啡製成的奶餡，香濃滑順口感，將內餡完美調和，7吋NT$1,200元，推薦給講究細緻的媽咪們。訂購專線07-566-1149。