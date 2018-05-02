調查：火鍋、炒飯炒麵竟是脂肪肝的元兇！？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）台灣飲食多元，加上生活型態轉變，外食人口居高不下。根據最新調查發現，近四成脂肪肝患者三餐多以外食為主，其中最常吃的食物以油膩、高熱量的「便當類」占比最高，最愛吃的食物為火鍋與炒飯炒麵。醫師提醒每2位脂肪肝患者就有1位可能有糖尿病問題，若未積極控制，甚至導致脂肪性肝炎及肝纖維化。

現代人因飲食習慣與生活作息問題，不但三高族群逐年攀升，連脂肪肝也已成為國民病之一，幾乎每四人就有一人有脂肪肝問題。臺北市立萬芳醫院消化內科吳明順主任表示：「非酒精性脂肪肝(NAFLD)占國人脂肪肝比例七成，糖尿病和肥胖是最大成因。絕大多數患者因為沒有明顯的病徵，而未積極控制，長期肝功能異常，臨床統計約有20-25%可能產生『脂肪肝炎』，甚至進展到肝纖維化，其後每年3～4%患者有罹患肝癌的風險！」

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當心糖尿病!選吃高纖、低脂、低熱量食物。

吳明順主任補充說明：「幾乎每10位糖尿病患者，可能有7位有脂肪肝問題！反之每2位脂肪肝患者1位可能有糖尿病；根據臨床觀察，脂肪肝患者有4~50%有糖耐量不良甚至顯性糖尿病的現象。若脂肪肝合併糖尿病，引爆非酒精性肝炎機會又較一般脂肪肝患者高。」

一名50多歲脂肪肝患者，年輕時便經常外食，且一周總要吃上兩包鹹酥雞解饞，加上工作型態經常久坐不動，某次檢康檢查後竟發現脂肪肝已惡化到中重度！吳明順主任表示，若再不改善飲食，日後會發生胰島素抗性及可能進展為糖尿病！

蔡儀冠營養師建議：「平常若無法避免外食，脂肪肝患者應多選青菜類搭配，飯後也可多補充水果。青菜可多攝取黃綠色蔬菜增加膳食纖維，肉類以低脂白肉取代，另外褐藻類如昆布、海帶也屬於高纖維、低熱量食物。