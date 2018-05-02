泰姬瑪哈陵被綠了?  環境污染是主因

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）被泰戈爾譽為一滴永恆的淚珠，泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）是造訪北印度的遊客不能缺席的景點，訪問印度的各國首長也必定到此一遊。然而由白色大理石建築而成的泰姬瑪哈陵正面臨威脅，悄悄變成黑綠色。

在環保團體抗議下，印度最高法院週二對此要求中央政府向國外尋求協助，改善情況。

根據印度斯坦時報報導，泰姬瑪哈陵是印度知名度最高的景點，每年吸引400萬人前往參觀，1983年列入世界文化遺產，陵寢環境的維護讓印度政府大傷腦筋，此前政府一直透過在大理石墻面上塗抹漂白土（Fuller's earth），吸收灰塵與動物排洩物後再將泥土洗掉的消極方法維持陵寢環境。

環保團體對此表示抗議，並遞交訴願，法院勘驗後認為，多年來由於附近亞穆納河（Yamuna River）的水污染，導致河上昆蟲大量滋生，昆蟲沾染污染物，在泰姬陵的墻壁上留下糞便，起初是黃色，現在漸漸變成褐色與綠色。

雖然政府在此之前已關閉泰姬陵附近數千家工廠，但成效不佳。

勘驗的法官MB Lokur和Deepak Gupta對著在場的中央政府官員表示：

「看起來你沒有專業知識，或者你根本不想利用它，也或許你根本不關心它（泰姬陵）。錢不應該是你們猶豫的理由，如果必要，我們會要求你們從海外尋求協助，採取措施以恢復泰姬陵往日榮光。」

最高法院要求中央政府盡快提出改善方法，下次聽證會將在5月9日舉行。

由莫迪政府領導的印度人民黨（BJP）在取得北方邦（Uttar Predash）的政權之後，許多人民黨激進官員對信奉伊斯蘭教蒙兀兒帝國建立的泰姬瑪哈陵提出許多打壓建議，包括拆除泰姬陵並在原地重建一座印度教廟宇，雖然沒有被採用，但北方邦政府去年10月份已將泰姬瑪哈陵從北方邦旅遊宣傳冊上移除。