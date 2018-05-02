(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，西非薩赫爾區域恐怖分子行徑日益囂張，甚至威脅攻擊布基納法索法院，導致法官爲了自身生命安全，只好撤回首都。

法國《世界報》報導，布國北部蘇姆省（Soum）吉博（Djibo）的大審法院（法語：le tribunal de grande instance，在法國及其前殖民地中，為負責做出重要判決之法院。對某些訴訟案，有專屬管轄權），在恐怖分子威脅下，被迫關門。一位已逃抵首都瓦加杜古，但匿名的公務員告訴《世界報》，有謠言指出，恐怖分子計劃在不久的將來，對基波大審法院發動攻擊，因此知情人士建議他們，趕快逃離吉博，以免小命不保。而另一個消息則指出，恐怖分子計劃對蘇姆省核心地區，發動大規模行動（une opération d’envergure）。

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布國北部蘇姆省（Soum）吉博（Djibo）地理位置（翻攝自GoogleMap）

大審法院被恐怖分子盯上的原因，可能是2015年以來，法官處理的50件恐怖分子案。匿名的公務員表示，法院人員幾乎每天都活在遭報復的恐懼之中，晚上也不敢踏出家門，因爲全城都知道他們是法院人員，他們無法信任任何人，心理壓力極大。

4月28日，吉博大審法院代表行文布吉納法索司法部，表示他們要求保護法官安全，讓他們可以自由行使權力，並痛批如果法官判決罪犯時，心裏懷有恐懼，那麽恐怖分子就完全勝利了。

《世界報》回顧，2015年恐怖分子活動日益增強以來，布國北部公務員，就經常遭殺害，例如4月8日，「伊斯蘭國」恐怖分子，才暗殺一位市長、並綁架一位教師。報導引述紅十字會消息，爲了躲避殺身之禍，1月以來，已有5000人逃離蘇姆省，前往較安全的南部，而該區域將近200所學校，更是被迫關閉，影響895位教師及超過2000名學生。

對於布國北部混亂的狀況，司法部在4月30日發佈公報，承諾會採取必要行動，讓法院在不久後，可以重新開張，但未説明詳細計劃。而布國國軍則説明，他們已在4月19日到27日，於布基納法索和馬利的邊境，展開軍事行動，並逮捕了數百名涉嫌恐怖行動者、逮捕數名通緝犯、並解除炸彈。

西非布國恐怖分子揚言攻法院 法官被迫逃回首都避難

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