高國華宣布參選台北市長　6小時後突棄選

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）2018九合一大選將至，台北市長選情備受關注，今(2）日一度傳出補教名師高國華打算參選台北市長的消息！不過根據《蘋果日報》最新報導，高國華宣布參選的消息發布6小時之後，他忽然改口棄選，「因96歲老母堅決反對我碰政治，母命難違......」

高國華在最新聲明中表示，他以大局為重，改全力支持丁守中。

《蘋果》稍早報導，補教名師高國華今凌晨突然宣布要參選台北市長，並發表參選宣言，他以教育為訴求，強調：「台北市民早已厭惡，汚濁已久的天空，讓我共同追尋，兒時共同的記憶，重新找回，最乾淨的台北的天空。」

報導指出，高國華近年來較為低調。先前他在2010年因國道喇舌現任妻子陳子璇，之後與前任妻子蔡郁璇打離婚官司，近年來在深圳從事補教業，似已遠離台北生活。但他今凌晨突傳訊息，宣布要參選台北市長。

《中時》日前報導，曾為補教天王的高國華，位於台北市金山南路的祖厝，先前遭「前妻」蔡郁璇以「給付扶養費」為由，向法院申請查封，該法拍物件4月27日進入第4拍，底價6606萬元，最後以總價7687萬元拍出。

高國華曾因「高速公路喇舌」事件，爆出跟敵營補教老師陳子璇發生婚外情，最終結束第二段婚姻。他名下祖厝以7687萬拍出後，蔡郁璇將如願拿到贍養費。