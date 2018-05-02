(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)南韓媒體得到獨家消息，表示北韓已和國際民航組織接觸，要求開設新的國際航班路線，顯現金正恩積極改善對外關係的態度。

面對南韓《東亞日報》的提問信件，國際民航組織回答，北韓要求開設跨區域航班路線（Trans-Regional routes），因此民航組織將密切與亞太地區、歐洲、以及北大西洋地區成員，保持密切合作，以協調北韓的要求。

另外，民航組織還表示，北韓很可能要求開設通過南韓的航線，但南韓國土部則説明，目前還無法得知，北韓向民航組織提出的具體要求，並表示南韓政府内部已開始討論，北韓新國際航班路線對南韓領空可能造成的影響。

《東亞日報》指出，北韓目前的國際航班路線，只有平壤飛北京、瀋陽、海參威3條，而在2011年則更多，甚至包括科威特、馬來西亞及德國等主要國家。但在國際社會加強對金家制裁後，國際航班路線就不斷減少，而2010年天安艦事件後，南韓禁止北韓航空器經過南韓領空，更是對北韓國際航空業，造成巨大打擊。

報導推測，北韓開放國際航線的理由，不外乎是爲了經濟，並引述航空界知情人士消息，表示北韓可能會對通過領空的飛機，收取2萬台幣左右的過路費。而北韓允許航班過境，對南韓來説，也有重大經濟利益。《東亞日報》估計，若南韓航空公司可以飛經北韓領空，每年能省下大約新臺幣4億元，例如仁川美洲航線，單趟就可以節省200到500公里的航程。

不過，《東亞日報》也提醒，北韓開放國際航線，恐怕會有很多難關要過。例如川金會之後，美國必須解除部分經濟制裁，讓飛機可進入北韓領空，甚至降落上下客貨。另外，由於該國經濟貧困，因此基礎建設和飛機設備，是否能支持新的國際航線，恐怕還有待觀察。

南韓媒體透露 北韓或將開設新國際航班

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