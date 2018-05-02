希臘塞薩洛尼基捷運線　喚醒古城遺址之美

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）原訂2020年完工的希臘塞薩洛尼基(Thessaloniki)捷運，意外喚醒了沉睡多年的6世紀古城街道與城市遺址，讓考古學家得以循著一個個出土古物與遺跡，填補原本空白的悠久古城記憶。

希臘文化部塞薩洛尼基古物部長Polyxène Adam-Vélèni女士表示，我們不知道這樣的城市工程是在哪個時代進行的，也許是在查士丁尼一世時期。她向《法新社》表示，我們很驚訝可以找到這麼完整的街道，對於這個時期的城市歷史，我們是陌生的。

綜合外媒報導，在遺址中考古學家還發現超過30萬個重要出土古物，包含50萬個錢幣、一個15公尺高的噴水池，還有一間早期的基督教堂等遺跡。沿著東西大道(Decumanus Maximus)，考古學家還發現一些用土磚做成的手作坊，用途是販售首飾，如同今天的小店。

Adam-Vélèni女士指出，沿著捷運路線還可發現黃金皇冠、金幣，以及在超過5,000個墓塚與棺木中找到的許多首飾。但這些發現又是另一項足以讓考古學家們「陷入瘋狂」的古物。她接著說，我們還發現一些宛如手榴彈的器皿，一開始，我們並不知道其用途，後來發現是用來裝汞材料，用於製作首飾的，這項發現非常珍貴。

這條捷運線總長9.6公里、設置13站，原訂於2003年動工，卻延後開工。由於深埋地底的多個古城遺址，這條捷運工程將採併行開挖，要保留「城市疊城市」的遺跡，讓世人有機會欣賞這埋藏了超過1,500年的文化寶藏。未來，這條捷運線將連結機場。