天成大飯店TICC世貿會館  榮耀暖心五月天

迎接溫馨母親節，天成大飯店TICC世貿會館即日起至2018/5/13，館內餐廳聯合祭出餐飲優惠，為您榮耀暖心五月天。翠庭中餐廳推出肉質細緻、外皮酥香的「經典烤鴨宴」，四人桌菜NT$3,999+10%起，八人桌菜NT$7,999+10%起，凡訂席即加贈6吋母親節蛋糕一個；Taipei Garden Café 推出「無私的愛-莓果慕斯蛋糕」，6吋蛋糕NT$680，以多層次的酸甜滋味獻給最愛的媽咪，於2018/5/6前預購享早鳥8折優惠。今年母親節就帶著辛勞的媽媽遠離廚房，享用豪華烤鴨宴犒賞媽咪，感謝母親無私付出的愛。

天成大飯店TICC世貿會館中餐廳「翠庭」的母親節桌菜饗宴，由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年獻藝拿手菜色，包含各式海陸美饌，其中特別把最熱銷的掛爐櫻桃烤鴨三吃列入，「片皮櫻桃鴨」選用遠近馳名的宜蘭櫻桃鴨，採掛爐烘烤的方式呈現出外油亮酥、肉質細緻的好滋味，搭配手工特製餅皮，佐以甜麵醬夾上青蔥與小黃瓜，鴨香蔥脆皮彈牙，這是片皮鴨最完美的吃法；「香根爆炒鴨」主廚將鴨胸肉切成細絲狀、先以辛香料起油鍋爆香，依序加入香菜根、紅椒絲、鴨肉絲、豆干絲大火煸炒，再以適當比例的甜麵醬與蠔油調味，肉質軟嫩的鴨肉絲與爽脆的紅椒絲搭配得恰到好處，富有口感且鹹香味美；「皮蛋煲鴨粥」以鴨骨架慢火熬煮出乳白色的高湯，以港式手法依序加入皮蛋與生米入鍋煲粥，樸實無華卻打造出口口都精彩的滋味。

「鮮蝦果律沙拉」以鮮嫩彈牙的鮮蝦搭配鳳梨及水蜜桃與椰果，再淋上以百香果為基底特製的沙拉醬，微酸微甜、爽口開胃；「花膠燉鳳件」主廚精選富含膠質的花膠與雞翅、雞腿一同煨煮，嚐起來濃郁鹹香順口，香Q彈牙的花膠與軟嫩化口的雞肉，滋補暖心又暖胃；「XO醬炒雙脆」以鮮嫩雞肉與Q彈花枝搭配顏色鮮明、口感爽脆的紅椒、黃椒與荷蘭豆快火煸炒，加上主廚特製的XO醬炒均勻，厚實海味的XO醬襯托出食材的完美搭配，此外「欖菜蒸時鮮」、「瑤柱芽白心」亦是不容錯過的菜色。精選港點像是招牌的「蟹黃蒸燒賣」、「天成蝦皇餃」、「香煎蘿蔔糕」與「鮮蝦腐皮捲」等，可依桌菜方案進行挑選，讓您一次享受多元且豐盛的菜色，宴席最後在端上「天成流沙包」，讓您母親節闔家聚餐格外豐盛飽足。

天成大飯店TICC世貿會館Taipei Garden Café西點主廚則站在為人母親的角度發想，暖心獻藝「無私的愛-莓果慕斯蛋糕」，以酥脆細緻的派皮為底，第二層為柚子慕斯，襯托芒果與蜂蜜柚子的風味，第三層鋪上蓬鬆香甜的法式杏仁蛋糕，並融入黑醋栗凍中和甜味，第四層加入開心果增添堅果香氣，第五層則以草莓、覆盆子、柳橙果泥打造出莓果慕斯，最頂層以煉乳淋面組合巧克力，層層堆疊入口綿密滑順，瀰漫著果香氣息，好比源自母性對子女無微不至地呵護、無私付出的愛，6吋蛋糕NT$680，2018/5/6前預購付款還可享8折。