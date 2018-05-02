大倉久和母親節多款套餐為您留下美好愉悅回憶

溫馨母親節又將到來，大倉久和大飯店內三間餐廳各自推出巧妙不同的主題特色餐點，提供您安排母親節聚餐的好選擇。除了為母親準備別出心裁的餐點外，餐廳現場還有應景布置，同時也準備拍照用的可愛標語小板及致贈康乃馨，讓您和親愛的母親一同在溫馨的節日留下美好的記憶。

歐風館西式自助餐在午晚餐時段推出母親節一品料理-龍蝦番茄沙司佐香草油醋。由50年經驗的法式料理主廚掌廚推出的一品料理清爽不膩，將龍蝦的彈牙口感與香草自然風味同時呈現。同時開放午、晚餐時段酒水無限暢飲，每人NTD1,580(+10%)，是喜歡熱鬧的家庭歡聚必挑選項；甫獲2018米其林指南中《米其林餐盤》的桃花林中華料理及山里日本料理則是分別推出精緻套餐，提供偏好靜謐優雅的母親多種選擇。桃花林中華料理推出NT$2,600套餐(+10%)，將桃花林粵菜精華齊聚在此套餐內，山珍海味及師傅的真功夫，一口便知。擁有四個獨立區塊的山里日本料理也不遑多讓，一口氣推薦多達11款套餐任君挑選。不論您想要在和食、鐵板燒、壽司或是天婦羅哪一區享用母親節套餐，皆為您盡心準備，讓母親充分感受您感謝的心意。

美好的餐點怎能沒有蛋糕作為完美句點？The Nine烘焙坊在今年推出兩款母親節蛋糕，款式設計充滿巧思，口感細膩。以莓果香氣作為主軸，《心雲朵朵-覆盆子草莓巧克力慕斯蛋糕》以草莓果乾、果泥、果醬等多樣型態與62%巧克力慕斯的溫潤厚實在一口中呈現，可愛的愛心造型代表對母親滿滿的愛意與感謝；《藹璃-白乳酪熱帶水果蛋糕》法國白乳酪中的淡雅酸味，與拌入芒果、百香果奶餡的果酸香氣不謀而合。加上烘烤後的椰香餅底。咀嚼出熱帶水果香氣又不失溫柔韻味。搭配各式水果製作的繽紛果凍球及食用花，有如山嵐間似母親笑顏的晨光，溫熱心房。

在繁忙的日常生活裡，我們常無奈於無法天天表達對母親的愛與感謝，在這專屬於母親的節日，選擇一家好餐廳，讓親愛的媽媽休息一天吧!大倉久和大飯店與您一同感謝母親無私的愛與辛勞。