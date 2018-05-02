金牌選手陳詩欣遭控家暴 夫：已經不能再默默承受了

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）在雅典奧運為台灣踢下首面金牌的跆拳道好手陳詩欣去年11月驚爆出軌跆拳道少年國家隊教練陳正浩，與丈夫董俊男關係降至冰點，兩人正進行離婚訴訟，今（02）日，董俊男在臉書控訴遭到陳詩欣暴力相向，貼出驗傷單表示將申請家暴。

蘋果報導，陳詩欣與董俊男2008年於花蓮定居，之後結婚生子，看似美滿的家庭，卻在去年11月被壹週刊爆料陳詩欣與跆拳道少年國家隊教練陳正浩舉止親密，外出過夜。陳詩欣雖否認出軌，事件爆發後向丈夫董俊男提出離婚，要求2個孩子的監護權，兩人始進入離婚訴訟程序。

今日董俊男在臉書貼出驗傷單，控訴陳詩欣踹開房門，出腿攻擊，更動輒掌摑女兒。

董俊男在臉書寫道：

「人前一個樣，人後一個樣。妳已經變得沒有人性，沒有母愛，近半年來，日夜對我言語施暴，我為了孩子，一再容忍。之前在女兒面前已經動手打我，我忍了。但，今晚，妳再次踢破房門，更出腳攻擊我，推擠搶我錄影中的手機，我，已經不能再默默承受了！

要女兒隨時監控我的一舉一動，定時向妳回報，她才只是個孩子啊！若未回報，則動輒呼她巴掌，孩子是無辜的啊！妳，怎麼忍心對我們的寶貝女兒如此對待啊…… 」

蘋果記者致電陳詩欣，陳詩欣只表示，並沒有踢破門，也沒有打人，只是拉扯而已，不希望二人的問題浪費社會成本，不願對其他事情多做回應。