WHO: 全球逾九成人受空污威脅  印度14城市遭點名

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今（02）日報告指出，全球每10個人就有9人呼吸遭污染空氣，每年約有700萬人死於空氣污染，而嚴重的空氣污染可能引發中風、心肺血管疾病及肺癌，在2016數據報告顯示，全球PM 2.5污染最嚴重的20個城市中，有14個城市在印度，其中包括首都新德里（New Delhi）及瓦拉納西（Varanasi）。

WHO報告中指出，因空氣污染而死亡的案例，九成以上發生在亞洲及非洲國家，其次是東地中海區域、歐洲及美洲等落後貧困國家，每年約有700萬人呼吸污染空氣而早死，其中24%死於心臟病，25%死於中風，43%死於慢性阻塞性肺病，以及29%的肺癌。全球約有30億人口無法使用乾淨燃料烹飪，也是家庭空污的主要來源，在 2016年導致380萬人死亡。

pm2.5包括硫酸鹽、硝酸鹽和黑碳等污染物，對人體健康構成最大威脅，不僅降低肺功能，誘發氣喘或慢性支氣管炎，更可能損害兒童大腦發育。

而數據顯示，2016年全球PM 2.5污染最嚴重的城市，有14個在印度，包括首都新德里及瓦拉納西，印度北部的北方邦（Uttar Predash）工業城坎普爾（Kanpur）是印度PM2.5污染最嚴重的城市。

世衛組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，各國政府需要採取緊急及有效的行動來控制空氣污染，空氣污染沒有國界，其中貧窮與邊緣化的人群首當其衝，若不及早解決，家庭空污及環境空氣污染將越來越難解決。