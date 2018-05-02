母親節帶媽咪到義美南崁料理樓　好吃好玩好安心

每個台灣人從小到大，最美的兒時記憶之中，都有一隻義美霜淇淋，就連媽咪也不例外！母親節即將到來，要選義式、西式、日式還是中式餐廳，犒賞辛勞的媽咪呢？今年的母親節給媽咪來點不一樣的！

義美南崁料理樓以食品安全為原則，秉持著「越簡單，越安心」的理念，從食材原料檢驗開始把關，並使用自家製安全無添加人工香料、色素的醬油、烏醋、油品等調料，由主廚胡朝光師傅特別料理掌廚，全透明式廚房安心看得見。

義美安心五月料理，主推Happy Mother’s Day專案桌菜！（義美食品提供）

義美南崁料理樓主推專案桌菜-義式迷迭烤肋排、生菜松子明蝦鬆。義式迷迭烤肋排以迷迭、黑胡椒、鳳梨汁等，製成醬汁並醃製肋排，之後再入烤箱烘烤，因此肋排的肉質軟嫩，富有迷迭香草香氣，滋味讓人想一口接著一口…吃完口味稍重的肋排後，生菜松子明蝦鬆讓你去油解膩，將鮮蝦切成小塊與西芹、香菇、馬蹄、松子…等料一起拌炒，包裹著生菜一起吃，清爽無比！一桌10道豐富菜色，給全家母親節最滿足的饗宴。

吃飽喝足後，一家人帶著媽咪散步漫遊綠蔭成群、蟬鳴鳥叫的生態園區，義美歷史文物館，雞卵捲、紅豆牛奶冰、義美霜淇淋、經典六方燒，其中故事、成長軌跡等著您一同探詢，或是報名DIY烘焙體驗，大人、小孩都能發揮創意，製作專屬自己的母親節蛋糕。廠區新鮮現烤出爐的麵包及許多限定商品，更是遊園必敗伴手禮，快訂位給媽咪一個充實、滿足的母親節吧！

義美觀光工廠。（義美食品提供）