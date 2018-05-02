高雄新增一名腸病毒重症 幼兒園未通報遭開罰

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署表示，國內新增1例腸病毒71型併發重症個案；近日天氣漸熱，近兩週腸病毒就診人次上升，提醒家長及嬰幼兒照顧者應留意個人衛生習慣及防護措施，一旦發現孩童有重症前兆病徵應儘速送醫，降低重症發生的機會。

高雄市衛生局表示，該個案為高雄三民區3歲8個月的男童，4月6日開始發燒，7日發燒合併口腔潰瘍等症狀確診腸病毒，9日出現抽搐，11日出現頻繁肌抽躍、手腳水疱疹，轉往加護病房治療。

4月26日由疾病管制署綜合研判為感染腸病毒71型重症確診個案，所幸男童已於19日康復出院。

經調查，平時活動地以住家及幼兒園為主，潛伏期間曾有國內旅遊史。高雄市衛生局發現，男童就讀的三民區私立幼兒園為未即時通報，將依法開罰新台幣3000元至1.5萬元。

疾管署提醒，腸病毒71型引起之重症病程變化迅速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括：39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），若病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，如未及時治療，發病後3至7天內易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

疾管署提醒，腸病毒傳染力極強，大多數成人感染症狀不明顯或類似感冒症狀，因此應落實勤洗手，注意個人衛生，避免傳染給家中嬰幼兒。此外，應時常消毒清清洗兒童常接觸的物品及玩具，並教導兒童養成正確勤洗手的習慣。當兒童生病時，應儘速就醫、在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。