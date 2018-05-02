助新住民單親媽媽考照  扶輪社推優渥職訓

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）北港扶輪社發起「希望健康廚房」釣竿計劃，協助新住民及單親媽媽考取丙級烹飪證照，除了免學費、交通費外，考取證照後，將為媽媽們開設餐廳供其經營，分紅獎金也少不了，如此優渥職訓條件，讓符合資格的媽媽們躍躍欲試。

根據報導，由於雲林縣以農為主，家庭所得偏低，經濟上偏向弱勢，而雲林縣人口中20%是新住民，語言及文化的巨大差異，求職經常碰壁。

為扶助弱勢，這項由北港宗聖、台南鳳凰、屏東鳳凰、韓國益山署童等扶輪社共同辦理的「希望健康廚房」釣竿計劃，集資6萬7500美金，與嘉義縣稻江管理學院合作，提供丙級烹飪證照課程，2萬元的學費不但全免，提供交通接送，每日更補貼生活費800元，希望幫助雲林當地的弱勢媽媽獨立自主，早日在經濟上獨當一面。

扶輪社秘書施育地表示，第一階段將開設簡餐店，預計今年7月份在雲林縣北港鎮開幕，首期招募8人，如運轉順利將拓展經營規模，開店初期扶輪社將協助營運，除薪資外，媽媽們每月還可分得盈餘6成，另外4成也將捐助公益，幫助更多需要協助的人。4月27日起已面試8人，其中6人符合條件，許多雀屏中選的越南、印尼籍與台灣單親媽媽表示將會努力學習。

扶輪社表示，目前尚有缺額，歡迎符合資格者報名參加，可洽0937-006732陳雅芳或05-7732026服務處。