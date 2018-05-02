英美組科學團隊　前進北極Thwaites冰川研究

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）英國與美國於上(4)月30日共同宣布將展開為期五年的科學計畫，針對北極大陸西方最大的冰川，Thwaites冰川的融冰速度進行研究。

《法新社》（AFP）報導，為了研究Thwaites冰川是否會在未來十年或下個世紀崩塌，英國環境研究委員會（North American Electric Reliability Corporation, NERC）與美國國家科學基金會（National Science Foundation, NSF）將動員上百名科學家，透過噴水鑽機向冰下深鑽1,500公尺，或用自主潛艇觀察冰川的活動。

這個位於北極大陸西方、面積廣如英國國土大小的冰川，正在加速融化。英國環境研究委員會（North American Electric Reliability Corporation, NERC）在一份聲明中表示，冰川的崩塌「可能對全球海平面產生重大影響」。

美國國家科學基金會的William Easterling在新聞稿中表示，衛星影像顯示Thwaites區域正快速變化，為了暸解海平面上升態勢，需一組科學家團隊攜帶精良的配備到現場研究。據美國太空總署（NASA），自2002年至2016年間，北極每一年失去125千兆噸的冰，這個銀白色陸地聚集了地球62%的淡水，冰川的融化將沖淡全球海水的鹽分，危害諸多海洋物種的存續。

這個計畫命名為 International Thwaites Glacier Collaboration（ITGC），是70年來英美兩國在北極展開為期五年最大面積的科學研究計畫。英國環境研究委員會表示，這項研究將有助科學家對海平面上升速度的預測。