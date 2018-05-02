【更新】敬鵬大火重傷勇消　A型血小板1小時內募集完成　

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園消防局今(2）日上午為敬鵬工廠大火重傷的消防隊員林尉熙，發出急需A型血液血小板訊息，並在一小時內成功募集。壢新醫院表示，已密切與捐血中心保持聯繫，隨時注意病患需求。



根據中央社，桃園消防局上午8時6分緊急發出訊息表示，根據林尉熙送醫搶救的壢新醫院指出，林尉熙目前急需A型血液血小板，希望血液A型的民眾，儘速到桃園各捐血站捐血小板，以方便進行血小板分離術。



桃園消防局指出，經一小時後，提供給林尉熙的血量已足夠，但捐血站也呼籲民眾，A型血小板只能保存5天，希望民眾能分批捐血。



負責林尉熙傷勢救治的壢新醫院上午發布聲明表示，並未向捐血站發出缺血需求，請民眾勿訛傳訛，或再轉傳訊息，以免造成社會誤解，對醫療救援及林尉熙家屬造成困擾。



壢新還表示，醫院加護中心、血庫，都密切與捐血中心保持聯繫，隨時都會注意病患需求。



壢新也指出，林尉熙目前仍在ICU加護病房持續治療，意識尚未恢復，但是生命徵象穩定，請國人為他祈福集氣。



至於消防局與醫院聲明的訊息落差，仍待進一步釐清。

新竹捐血中心今(2）日也針對媒體報導，敬鵬工廠大火重傷勇消，林姓病患亟需A型血小板乙案，發布聲明，全文如下:

關於近日桃園平鎮發生之火災不幸事件造成多位消防人員傷亡，新竹捐血中心同感遺憾與婉惜，惟針對勇消林尉熙因傷尚於醫院急救中卻傳出缺血小板乙事，新竹捐血中心謹此作一澄清說明。

據悉院方除全力救治中外，對於用血需求捐血中心均充分供應，各類血品庫存目前狀況良好，並無缺血情形發生，惟仍請各位熱心民眾身體狀況許可下，養成平時捐血習慣，幫助醫院用血病患。

以下是2日稍早的訊息

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園市政府消防局今（2）日上午緊急發出訊息，敬鵬工廠大火重傷的消防隊員林尉熙，仍在昏迷中，亟需A型血液血小板，希望血型是A型的社會大眾幫忙，並於捐血時表明捐出血小板。



中央社報導，消防局上午根據壢新醫院的訊息指出，林尉熙目前急需A型血液血小板，希望血液A型的民眾儘速到桃園各捐血站捐血，以方便進行血小板分離術，搶救林尉熙。