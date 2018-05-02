〈時評〉多明尼加與我斷交　國民黨唾面自乾

在中國祭出銀彈後，多明尼加決定與中國建交，而原本應該是同仇敵愾的台灣，國民黨人士竟然未將矛頭對外，反將手指頭伸向自家人，批評蔡政府未處理好兩岸闗係，這種指責無疑是唾面自乾，淪為中共同路人。



蔡英文總統就任即將屆滿兩周年，在中國刻意的策動下，多明尼加從5月1日開始與中國建交，這也是民進黨政府上台後，繼聖多美普林西比、巴拿馬之後，第三個與台灣斷交的國家。



根據外交部的說法，中國給了多明尼加一個天文數字，遠遠超過台灣可以承受的範圍，事實上，蔡政府的外交政策相當務實，早已不和中國比銀彈，而是提供一些更務實的合作方案，然而，在兩國邦誼拉扯過程中，卻不見國民黨對中國的銀彈策略大加撻伐。



不僅如此，許多國民黨人士甚至有意或無意的，將多明尼加與我斷交的責任，全部歸咎於民進黨政府，像是批評蔡政府若是不思索改善兩岸關係，雪崩式斷交將會成真，或是責罵行政院長賴清德的台獨說法，才會讓中國選在此時展開反擊。



其實，中國對台灣的打壓無所不在，除了阻止台灣參與國際組織、像是世衛大會(WHA)外，在許多國家逼迫我國更改外館名稱，其目的是向國際宣傳、讓台灣接受一個中國的說法，這些當然與兩岸關係變化有關，但我方若因此低頭、向中國讓步，只會造成對岸節節進逼，予取予求。



尤其，國難當前，在外交陷入困境之際，台灣應該團結一致、槍口一致對外，而不是選擇此時大扯政府後腿，造成政府內亂外患的的夾擊。但國民黨似乎想置台灣處境於不顧，還要求台灣自己要檢討，這豈不是讓中國更有機可趁，可以透過斷我邦交國的方式，讓台灣失去國際舞台，並造成台灣更多內部紛擾，進而帶給我國進一步的威脅。



中國斷我外交固然可怕，但更可怕的是有人裡應外合，不去對中國譴責，反而藉此牟取政黨或個人的政治利益，批評當家的政府，恐怕才是台灣最大的不幸。