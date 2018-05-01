「台北迺迺：2018台北電影節形象廣告」大玩台灣電影片名哏

2018台北電影節形象廣告由黃信堯執導，陳以文、蔡燦得、雷婕熙、張少懷演出
（臺灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）2018第20屆台北電影節形象廣告於今（1）日正式曝光，邀請曾以《沈ㄕㄣˇ沒ㄇㄟˊ之島》、《大佛普拉斯》兩度榮獲台北電影獎百萬首獎的黃信堯導演操刀，演員包括《大佛普拉斯》班底陳竹昇、莊益增、張少懷和雷婕熙，2000年以《運轉手之戀》拿下年度最佳導演及評審團大獎的陳以文、2008年台北電影獎百萬首獎《海角七號》導演魏德聖、1999年第二屆台北電影獎年度最佳演員蔡燦得、2011年台北電影節卓越貢獻獎得主李幼鸚鵡鵪鶉皆熱情相挺，參與演出。在為台北電影節拍攝的90秒廣告中，黃信堯以輕鬆詼諧的「堯式風格」，帶領觀眾透過經典的電影角色與畫面回顧這20年來的台灣電影，喚醒不同世代觀影時的美好記憶，與台北電影節一起走向下一個二十年。
2018台北電影節形象廣告劇照，左起魏德聖、陳竹昇、莊益增、李幼鸚鵡鵪鶉
這次形象廣告由「菜脯」莊益增與「肚財」陳竹昇的觀影視角出發，兩人在電影院盯著大銀幕竊竊私語，引起一旁魏德聖導演和李幼鸚鵡鵪鶉注意，而銀幕上，蔡燦得以《刺客聶隱娘》的角色登場，遇上悲憤高歌「滿江紅」的陳以文，兩人隨後攔住牽著腳踏車在《艋舺》散步的《女朋友。男朋友》雷婕熙和張少懷，開啟一段「台灣電影片名哏」對話，熟悉的電影人物與場景，創意與笑果十足，最後由黃信堯導演親自配音，邀請大家今年夏天一起到台北電影節「迺迺」(台語發音ㄙㄟˇㄙㄟˇ，逛逛之意)，一起看電影。
「台北迺迺：2018台北電影節形象廣告」也將在6月28日至7月14日影展期間於戲院播映，屆時還將擇特定場次播放「隱藏版」，請影迷們拭目以待。
2018第20屆台北電影節將於6月28日至7月14日展開，選片指南暨套票首賣會於6月3日登場。展前搶先推出「MRTaipei電影院」，5月26日在四個不同的捷運站進行短片放映，另在松山捷運站舉行馬拉松跨夜場，將連續放映兩部長片和一部短片，自捷運末班車離駛開始至首班發車結束，免費入場，歡迎大家一同來捷運站看電影，感受不同的觀影體驗。
此外，為回顧台北電影節20年，《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展將於6月8日至9月30日在剝皮寮歷史街區展開，邀請影迷們一同回首台灣電影這20年來的璀璨記憶，6月8日特展開幕當晚，更將特別放映2008年台北電影獎百萬首獎《海角七號》，歡迎大家共同來朝聖這部帶起台灣電影復興浪潮的神片！