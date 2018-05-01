「台北迺迺：2018台北電影節形象廣告」大玩台灣電影片名哏

（臺灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）2018第20屆台北電影節形象廣告於今（1）日正式曝光，邀請曾以《沈ㄕㄣˇ沒ㄇㄟˊ之島》、《大佛普拉斯》 兩度榮獲台北電影獎百萬首獎的黃信堯導演操刀，演員包括《 大佛普拉斯》班底陳竹昇、莊益增、張少懷和雷婕熙，2000年以 《運轉手之戀》拿下年度最佳導演及評審團大獎的陳以文、2008 年台北電影獎百萬首獎《海角七號》導演魏德聖、1999年第二屆 台北電影獎年度最佳演員蔡燦得、2011年台北電影節卓越貢獻獎 得主李幼鸚鵡鵪鶉皆熱情相挺，參與演出。在為台北電影節拍攝的9 0秒廣告中，黃信堯以輕鬆詼諧的「堯式風格」， 帶領觀眾透過經典的電影角色與畫面回顧這20年來的台灣電影， 喚醒不同世代觀影時的美好記憶， 與台北電影節一起走向下一個二十年。

2018台北電影節形象廣告劇照，左起魏德聖、陳竹昇、莊益增、李幼鸚鵡鵪鶉

這次形象廣告由「菜脯」莊益增與「肚財」陳竹昇的觀影視角出發， 兩人在電影院盯著大銀幕竊竊私語， 引起一旁魏德聖導演和李幼鸚鵡鵪鶉注意，而銀幕上，蔡燦得以《 刺客聶隱娘》的角色登場，遇上悲憤高歌「滿江紅」的陳以文， 兩人隨後攔住牽著腳踏車在《艋舺》散步的《女朋友。男朋友》 雷婕熙和張少懷，開啟一段「台灣電影片名哏」對話， 熟悉的電影人物與場景，創意與笑果十足， 最後由黃信堯導演親自配音，邀請大家今年夏天一起到台北電影節「 迺迺」(台語發音ㄙㄟˇㄙㄟˇ，逛逛之意)，一起看電影。

「台北迺迺：2018台北電影節形象廣告」也將在6月28日至7 月14日影展期間於戲院播映，屆時還將擇特定場次播放「隱藏版」 ，請影迷們拭目以待。

2018第20屆台北電影節將於6月28日至7月14日展開， 選片指南暨套票首賣會於6月3日登場。展前搶先推出「MRTai pei電影院」，5月26日在四個不同的捷運站進行短片放映， 另在松山捷運站舉行馬拉松跨夜場， 將連續放映兩部長片和一部短片， 自捷運末班車離駛開始至首班發車結束，免費入場， 歡迎大家一同來捷運站看電影，感受不同的觀影體驗。

此外，為回顧台北電影節20年，《顯影。破格而出：台北電影節2 0印記》特展將於6月8日至9月30日在剝皮寮歷史街區展開， 邀請影迷們一同回首台灣電影這20年來的璀璨記憶，6月8日特展 開幕當晚，更將特別放映2008年台北電影獎百萬首獎《 海角七號》， 歡迎大家共同來朝聖這部帶起台灣電影復興浪潮的神片！