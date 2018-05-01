不務正業、帶動黑幫次文化 佩佩豬遭中國社群媒體封殺

（臺灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）英國卡通佩佩豬最近成為中國社群網路紅人，但人紅是非多，佩佩豬近日遭到中國視頻平台「抖音」封殺。

佩佩豬從去年底始在中國爆紅，任何產品只要扯上佩佩豬，就會大賣、爆紅，甚至引起不肖商人製作仿冒品牟取暴利暴利。

儘管這系列英國卡通最初是針對學齡前兒童所設計，但在中國，佩佩豬卻被與不務正業、沾染了社會氣息的年輕人劃上了等號，甚至還出現一句順口溜：「小豬佩琪身上紋，掌聲送給社會人」，所謂的社會人即是具有黑社會氣質的人，年輕人更是把佩佩豬圖案往身上刺，可愛的佩佩豬儼然成為了次文化中黑社會代表。

原本預計於明（2019）年豬年開幕的佩佩豬樂園，現在的命運恐怕凶多吉少。Quartz報導，佩佩豬遭封殺是否會影響遊樂園的開幕仍無法確定，近年中國政府在社群媒體的言論控管上逐日嚴苛，除了原本敏感話題以外，近日連有負面影響的娛樂文化也加緊把關。

中國受年輕人喜愛的短影音社群軟體《抖音》日前因為平台上有用戶涉嫌發布售假影音而遭約談，並宣布已主動整改，才進行了一波大整頓，29日網路流傳一份禁播名單，包括教唆犯罪、裸露、惡搞國家機構或相關人員等內容，名單內更驚見「佩佩豬」（中國譯：小豬佩奇），目前已無法在《抖音》搜尋到任何有關佩佩豬的創作內容。

雖然《抖音》並未公布封殺原因，但專家推測是由於佩佩豬的社會人次文化在短時間內爆紅，恐怕有散播負能量的疑慮。