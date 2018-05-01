還在困擾母親節禮物嗎?義美幫你輕鬆選禮物！

送3C、送蛋糕、吃大餐? 母親節你還在送這些禮物嗎？2018義美顛覆傳統禮物，讓媽媽由內而外的新助力，輕鬆補不足!!
母親節期間最佳獻禮新推出，義美生醫 常順軍益生菌，助媽媽腸道健康，讓媽媽們，在僅有小部份自由的時間，也能順利完成人生大事。
*最佳獻禮一-讓您嗯嗯不卡卡-義美生醫常順軍益生菌 (30包入/罐) NT$1,200
每包含比菲德氏、龍根菌等6種美國杜邦Danisco高品質益生菌。
熱水萃取菊苣纖維做為益生質，不使用化學溶劑。
無香料、無色素及無甜味劑。
*最佳獻禮二-頂級原料‧極致享受由內而外的光芒
義美生醫I‧ME‧I Collagen膠原蛋白粉 (30包入/盒) NT$1,760
四種美麗成分足量添加 每包含有5400毫克德國水解膠原蛋白，小分子好吸收 彈力蛋白、玻尿酸及維生素C，添加量絕不手軟 全產品只使用具養顏美容效果之原料，無香料、色素及糊精等
與眾不同的膠原蛋白粉 給 獨一無二的你
*為妳/你省荷包不省心意
母親節檔期推出強打禮盒~母親節限量禮盒
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2018/4/22~5/3早鳥預購價2,368元/組
2018/5/4~5/13現售2,688元/組