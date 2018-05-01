Uber在美爆醜聞   103司機曾涉性侵攻擊乘客

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）Uber因為便利受到許多民眾歡迎，但美國有線電視新聞網（CNN）近期調查指出，過去4年內美國境內至少有103名司機曾被指控性侵或攻擊乘客，其中31位司機或因強姦、非法拘禁已被法院定罪，CNN呼籲民眾在叫車時注意自身安全。

根據報導，CNN的報導指出，一名加州聖地亞哥女子在小酌之後叫Uber回家，途中感到不適要求司機停車讓她在路邊嘔吐，之後失去意識，醒來時發現被司機性侵，憤而報警。警方在這個名叫桑切斯（John David Sanchez）的司機電腦裡搜出許多性侵少女的影片，最後桑切斯被判處80年有期徒刑。

CNN搜集美國20個城市的警察報告、聯邦法庭記錄、地方法院數據及數十位案件律師的談話後，發現這過去4年來至少有103位Uber司機涉嫌性侵攻擊乘客。

報導指出，Uber性侵案件在各國時有所聞，在司機素質監管上出現極大漏洞，大部分犯案司機都在大都市，有司機表示，Uber並沒有提供他們性騷擾相關課程，僅在合約中列有條約。

Uber於2010年在舊金山成立，口號便是「大家的司機」（everyone's private driver）如今安全案件頻傳，也讓公司名聲大幅下降。