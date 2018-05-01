盼解除黃牌 漁業署重申打擊非法漁業之決心

（臺灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）台灣遠洋漁業因為IUU「非法、未報告、不受規範」在2015年10月被歐盟判黃牌，為了移除黃牌，農政單位修正多項法規，漁業署更於30日召開記者會，高喊「打擊非法漁業，保障合法業者權益」，並直指今年一月至四月底，漁業署共針對19艘違規漁船祭出4,382萬元罰款；其中針對重大違規之單一漁船祭出高達1, 200萬元的罰單，並同時廢止該船之漁業執照。​

漁業署表示，近期所查獲漁船違規案件，包括「侵入他國專屬經濟水域從事漁撈作業」、「漁獲回報資料嚴重不實」、「未依規定裝設船位回報器擅自出港作業」等，對該等違規之漁船的經營人及從業人予以處分，罰鍰則依情節加重或加計不法漁獲利得，部分併同收照1至3個月或廢照之處分。其中，遭處分新臺幣1,200萬元並廢止漁業執照之「順得滿66」號（51-99噸級）漁船，係在未裝設VMS之情況下，即擅自駛離國外港口，且以不實船位掩蓋其出港事實，顯有故意規避主管機關管控之意圖；且該署要求「順」船經營者提供相關資料，該經營者亦置之不理，不願配合主管機關調查，其違規行為核屬故意且不受管控，惡性重大，有必要予以重懲。

打擊非法 是確保合法業者權益的最佳手段​

漁業署進一步說明，非法漁業行為，不僅破壞國際間所採取的養護管理措施、危害漁業資源的永續利用，更對合法業者造成不公平競爭，因此，該署持續強化各項監控與管理措施，並善用遠洋漁業條例所授權之罰鍰、收廢照、沒入或銷毀漁獲及禁止出港等處分手段，來遏止及打擊非法漁業行為，藉以保障合法業者的經營空間。

遠洋漁業三法於去（106）年1月生效施行後，我國漁業法制架構及管理措施已臻健全，對於輔導漁民朋友遵守規範、確實且有效的執行漁業相關法令，漁業署責無旁貸；但對於少數不願遵守法令之違法者，漁業署亦有必要秉持勿枉勿縱之精神，予以嚴懲，以創造公平競爭之作業空間及永續經營的環境。

漁業署最後表示，落實執法、打擊非法漁業及保障合法業者是政府長期且核心之政策，唯有強化漁業管理，才能讓我國整體漁業表現更符合國際責任制漁業的精神，進而讓大多數守法的漁民能夠獲得其應有的利益。