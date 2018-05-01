(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日本自衛隊日前爆出日誌篡改問題，迫使日本政府決定公佈日誌，只有在部分敏感句子上塗黑。但日本《產經新聞》指出，這樣恐怕只會讓駐外自衛隊更危險。

《產經新聞》報導説明，所謂日誌，是指當地部隊對上級部隊做的定期情勢彙報，内容生動而詳細，有「軍事快報」的性質，甚至在未來會被編進戰史。因此，報導引述前自衛隊隊員，現任衆議員中谷真一的説法，日誌實際上就是自衛隊隊員的性命，並批評日本政府對日誌的秘密等級設定過低，竟只是區區「行政文書」，遇國内外任何人要求時，都必須交出檔案。報導介紹，與日本自衛隊相比，美軍晨報（morning post）原則上30年内不對外公開，並批評這是日本憲法上自衛隊曖昧的地位所害。

中谷告訴《產經新聞》，日報内有營區警衛規則、彈藥數量、營區長官每分鐘會在何處做什麽、以及每週時程安排。中谷笑稱，如果自己是恐怖分子，這些會是他最想要的資訊，並表示日本政府塗黑幾行字，其實根本瞞不了敵方專業人士的眼睛。

《產經新聞》指出，對外交付文件需要人士成本，因此可能會有有心人士，支付每次300日圓的費用，瘋狂要求自衛隊交付資料，以麻痺自衛隊的行政功能。

最後，報導表示，雖然資訊透明是民主主義的基礎，但一切宜以自衛隊隊員生命安全，為最優先考量。

日本國防資安堪憂 關鍵資訊恐怖分子看光光

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