IS恐怖分子連環爆　 法新社資深攝影等10名記者遇害

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾昨(4月30日)發生自殺炸彈連環爆炸事件，造成至少25死49人受傷。死者當中包括至少10名記者。犯案暴徒屬於伊斯蘭國恐怖組織。

「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）表示，這是塔利班(Taliban，又稱神學士)自2001年敗亡以來，阿富汗境內以媒體記者為目標且死傷最嚴重的單一攻擊事件。美聯社也形容，這是黑暗的一天。

更令人髮指的是，暴徒顯然是故意趁媒體記者衝往第一個爆炸現場採訪新聞時，再度引爆炸彈。這些攻擊事件凸顯出新聞從業人員，在阿富汗紛亂情勢下的危險處境。

隨著死灰復燃的塔利班民兵組織加強作戰行動，加上伊斯蘭國（IS）持續作亂，阿富汗動盪情勢與日俱增。



美聯社引述「無國界記者組織」指出，包括法新社駐喀布爾的資深攝影記者Shah Marai 、自由歐洲廣播電台3名記者在內，共有9名記者遇害。另外還有包括路透及半島電視台記者在內共6名記者受到重傷。

英國廣播公司（BBC）證實，就在同一天，旗下一名29歲記者夏哈（Ahmad Shah），在阿國東部柯斯特省（Khost）的另一起攻擊事件中喪生。

當天阿富汗南部坎達哈省（Kandahar）也傳出另一起攻擊事件，一名自殺炸彈客在一列車隊附近引爆自己座車，結果造成11名兒童死亡，包括外籍和阿富汗安全部隊官兵在內有16人受傷。