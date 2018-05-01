中金援挖臺友邦多明尼加　吳釗燮：金額是天文數字

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）加勒比海友邦多明尼加共和國宣布與中國建交，並將承認「臺灣為中國不可分割的一部分」，對此，外交部長吳釗燮今（1）日在記者會中表示臺灣即刻與多明尼加斷交，並譴責中國持續使用金援外交方式誘奪臺灣邦交國。

根據不具名外交部官員表示，多明尼加政府在當地時間4月30日上午發出通知，要求會面臺灣駐多明尼加大使湯繼仁，因此我國外交部是在多明尼加政府舉行記者會數小時前才正式獲知此項消息。

外交部今日上午召開記者會，外交部長吳釗燮先後宣讀中、英文版聲明，聲明中表示，「為維護國家主權獨立與尊嚴，政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計劃，並撤離大使館及技術團人員。」

吳釗燮指出，「中國當局動輒以鉅額金援等金錢外交之手段挖我國邦交國之舉措，以及其他打擊臺灣國際參與之粗暴行徑，我國深感不齒並予強烈譴責。北京在外交上的蠻橫作為，只會疏離兩岸關係，侵襲雙方互信基礎，嚴重傷害臺灣人民感情。」

對於北京究竟祭出多少金額予多明尼加，使其決定斷絕與臺灣長達77年的邦交關係，吳釗燮不願表明，僅說「金額一個天文數字」，是臺灣所無法也不願承諾的。

不過，一名不具名外交部官員則是透露，北京向多明尼加政府承諾的投資以貸款為主，金額高達30億9千4百萬美元，項目包括平價住宅（2億2千萬美元）、高速公路（4億美元）、港口鐵路鋪設（16億美元）、天然瓦斯發電廠（3億美元）、多功能水力發電廠（3億5千萬美元）、廢棄物焚化廠（1億7千萬美元）等公共建設。

吳釗燮指出，「中國提供的巨額貸款、金援等等，對多明尼加是一個很大的引誘」，不過強調政府對於中南美洲其他友邦的政策，將持續以增進領導人、政府，以及人民彼此的關係為主，不會調整成跟中國一樣，以金錢外交的方式維護邦交關係。

此外，外交部常務次長劉德立也於稍後召見多明尼加駐臺大使索托（Miguel Ángel Soto Jiménez），表達政府嚴厲的抗議，並要求關閉使館。

根據外交部發布的新聞稿，索托向劉德立表示，他於今日上午8時才接獲多明尼加外交部長的電話通知，對於臺多終止外交關係的消息，他事前完全不知情。

外交部表示，索托承諾臺灣政府的抗議忠實回報予多明尼加政府。雙方並同意儘速協商合理之撤館時程，過程中依照國際慣例繼續給予對方人員相應的豁免及禮遇。

此外，外交部指出，因索托自許為臺灣友人，也特以個人身分向臺灣政府表達歉意。

而在外交部舉行記者會的同時，總統府也發表聲明，表示對於「多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。」

總統府也表示，中國持續在區域間升高軍事壓力，並藉由操弄「一中原則」造成區域及兩岸情勢的緊張，「北京當局的做法，已經片面衝擊兩岸和平現狀，更不是負責的國際社會成員應有的行為，這樣的錯誤，應該立即停止。」

多明尼加是總統蔡英文於2016年就任後，第二個與臺灣斷絕邦交關係的中南美洲國家。去（2017）年，巴拿馬也因為中國給予的各項投資承諾，而決議與臺灣斷絕外交關係。

在中國不斷加大壓縮台灣國際空間的力道下，全球目前僅剩19個國家與臺灣存有邦交關係，多半分布於中南美州及太平洋地區。