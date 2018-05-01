台灣高鐵藝術元年啟動 邀請旅客與「藝術 不期而遇」

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 台北綜合報導）​台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）， 30日在高鐵台中站共同宣告「台灣高鐵藝術元年」計畫正式啟動！透過視覺與表演藝術的安排，將藝術融入高鐵旅程中，向旅客傳達「藝術 不期而遇」的精神。



「台灣高鐵藝術元年」計畫首波邀請享譽國際的藝術家林明弘，他擅長以在地記憶作為創作靈感，在世界各地進行特定場所的藝術創作著稱，讓觀者在接觸藝術的同時，也能對環境產生嶄新的視角。身為霧峰林家後代，林明弘從林家古厝景薰樓的窗花發想，選擇高鐵台中站人潮最為聚集的四個出入口，製作大型窗貼裝置藝術，傳達「家」的溫暖回憶，也呼應高鐵傳遞人情味、生活記憶的理念。此外，5-8月將隨機於各車站自動售票機台販售的限量藝術車票與台灣高鐵車上刊物《T-Life》5月號雜誌封面及窗花L型夾特別設計，透過一系列的創意巧思，藉窗花圖像結合高鐵品牌精神，演繹各種「藝術 不期而遇」的真實感動（Be There）。



除了視覺藝術外，5月至7月旅客在高鐵台中站，還可邂逅新世代表演藝術！「台灣高鐵藝術元年」所選擇的演出團隊，主要以年輕、具當代感，且善於在非劇場空間演出的團隊為主，演出形式包含舞蹈、戲曲、人聲合唱、音樂、現代馬戲等，譬如將藝術融入生活的舞蹈團體小事製作、以傳統京劇結合現代戲劇的優座、擅長肢體喜劇的魔梯形體劇場，以及拉縴人歌手、丞舞製作、樂x5及FOCA福爾摩沙馬戲團等團隊。他們擁有與觀眾接觸互動的豐富經驗，能將大眾浸潤在藝術發生的現場，讓乘客在高鐵站與各種表演不期而遇，即使無法駐足觀賞、匆匆一瞥，在路過與相遇的片刻，也能感受表演藝術現場的飽滿能量與美好創意。

文化部長鄭麗君表示，今天見證了交通人與文化人的「聯姻」，高鐵公司對文物保存與藝術相當重視，透過「台灣高鐵探索館」完善保存自興建期起的多種文物，2015年起推動的「藝起來高鐵」專案，也獲2017文馨獎之「藝文人才培育獎」肯定。本次與國藝會的藝企合作，透過林明弘藝術家的窗貼創作，搭乘高鐵的旅客在匆忙中也能感受豐沛的藝術能量，將車站和生活記憶與文化結合，使大眾在生活的轉角都能遇見藝術。