「國防安全研究院」掛牌　唯一國家級國防智庫•專責中共政軍

總統蔡英文（中）1日上午出席揭牌典禮，國防安全研究院董事長馮世寬（右起）、國防部長嚴德發、國家安全會議秘書長李大維、總統府秘書長陳菊（左3）等人均出席啟動儀式。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「財團法人國防安全研究院」今(1）日舉行揭牌典禮，由國防部前部長馮世寬擔任董事長，國防安全研究院也是台灣唯一的國家級國防智庫，專責中共政軍、區域情勢、國安及國際智庫交流等工作。



中央社今(1）日報導，政務委員羅秉成、國防部長嚴德發、陸委會副主委張天欽都與會。

國防安全研究院上午舉行揭牌典禮，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維、

另外，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）、英國皇家三軍聯合研究所（RUSI）等知名智庫，也發表賀電祝福。

總統蔡英文致詞時表示，大家心知肚明，多明尼加與台灣終止外交關係，是北京當局對台再次打壓，現在是台灣該團結的時刻，政黨利益不該大於國家利益，朝野應放下成見一致對外。

蔡總統說，面對台灣外交的嚴峻挑戰，更顯得成立國防智庫的必要性，因此向前國防部長、國防安全研究院董事長馮世寬提出3個期許，分別是「協助政府掌握戰略情勢變化」、「廣納戰略研究人才」及「成為對外交流互動及合作的平台」。



馮世寬致詞時指出，國防院成立的宗旨，是提供國家與國防安全參考建議，並與國際智庫交流，增進國際的第二軌對話，及培養國內安全研究的年輕戰略學者，在台海安全日趨複雜的情勢中，期待國防院，能成為國際間的交流與對話機制。



根據中央社報導，國防安全研究院表示，面對目前台灣錯綜複雜的安全挑戰，國防院希望能夠延攬優秀的戰略與軍事研究人才，以國家戰略的視野出發，強化台灣的國防安全研究能量，逐步樹立國際聲譽。



國防院指出，首任董事長由馮世寬擔任，前陸委會副主委林正義擔任執行長兼發言人，設有國防政策等七所、一中心，每年將出版一本「國防安全情勢評估報告」、「解放軍研究年度報告」、「先進國防科技展望報告」等。



根據台北地方法院日前公告，「財團法人國防安全研究院」登記地址為過去國防部舊址的忠愛營區。公告也列出董事名單，包括國安會副秘書長蔡明彥、外交部次長吳志中、陸委會副主委邱垂正、國防部副部長沈一鳴、國防大學校長吳萬教、國安局副局長柯承亨、中華文化總會副會長江春男、中科院長杲中興等人。

日前中央社曾引述國防部資源規劃司財務資源處長周忠恕少將說，國防安全研究院設置7個所、一個中心，編制64人，包括正式研究員和行政人員，大部分文職，有些是軍退人員，已公開招聘。