我與多明尼加斷交　總統府：政府不在壓力下低頭

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今(1)日鄭重聲明：中國繼去（2017）年6月挖走我中美洲友邦巴拿馬後，再度以鉅額金援誘迫我友邦多明尼加共和國，片面斷絕與臺灣長達77年之外交關係，多中雙方並決定自本（2018）年5月1日起建交，我政府至感遺憾。

為維護國家主權獨立與尊嚴，政府決定自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

總統府今（1）日表示，多明尼加在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾；政府絕不會在北京壓力下低頭，更將盡一切努力維護國家利益。



總統府今透過新聞稿指出，面對北京當局持續以金援誘迫方式傷害台灣與友邦邦誼，自2016年底以來，外交與國安團隊密切關注與多明尼加外交關係，全力投入各種努力，穩固兩國邦誼。

對於多明尼加政府在北京當局金錢外交攻勢下，決定將與中華人民共和國建交，中華民國政府表達遺憾。



總統府說，長久以來，從翻轉多國從一個稻米進口國成為輸出國，完成警政安全通報系統的建置，中華民國政府全力協助多明尼加分享台灣發展經驗，致力於多國人民生活品質與福祉的提升。台灣有能力也樂意協助友邦，但反對金錢外交。



總統府指出，正當世界走向和解與對話，國際社會正致力於包括朝鮮半島在內各區域和平與穩定，致力於全球人類普遍福祉的提升，中國政府卻反其道而行，持續在區域間升高軍事壓力，持續操弄所謂「一中原則」，造成區域及兩岸緊張。「北京當局的做法，已經片面衝擊兩岸和平現狀，更不是負責的國際社會成員應有的行為，這樣的錯誤，應該立即停止」。



總統府強調，無關政黨與兩岸政策立場，中國對台灣的持續打壓，都是以台灣全體人民的利益以及國家生存發展為威脅的目標，「面對挑戰，朝野應一致對外，與全國人民站在一起」。



另外，總統府也說，儘管挑戰嚴峻，承擔守護國家自由民主，確保國人安全與福祉的神聖使命，「政府絕不會在北京壓力下低頭」，更將盡一切努力維護國家利益，捍衛中華民國主權與尊嚴，並與國際上友我國家共同努力，持續維護區域和平穩定。