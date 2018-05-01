慶勞動節   越南移工獲頒嘉義模範勞工

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今日勞動節，嘉義縣政府昨（30）日於創新學院舉行慶祝大會並表揚141位模範勞工，25家優良工會及25位優良會務人員，來自越南的移工阮紅艷助公司改善生產流程，節省高額成本，獲選模範勞工，成為現場焦點，本次由嘉義縣長張花冠親自頒獎，場面溫馨。

根據報導，來自越南的阮紅艷雖身在異鄉，克服文化語言差異，在東隆五金服務7年，專責電子鎖整備組的產線管理，並持續改善生產流程，一年為公司節省300萬元成本。

阮紅艷表示，剛開始她對五金代工完全不熟悉，從作業員開始學，當時為了盡快上手，將當天所學翻譯成越南文仔細熟讀，7年下來總算小有成就，這次獲選為模範勞工覺得相當開心。

嘉義縣長張花冠致詞時表示，嘉義縣有27萬勞工人口，儘管縣府財政拮据，為了幫助勞工朋友，仍編列各種預算補助工會，並且辦理各項勞工教育、進修活動及基層工會觀摩，她向嘉義的基層勞工朋友獻上最高敬意。

縣長張花冠出席模範勞工表揚大會（嘉義縣政府提供）

社會局長楊健人表示，縣府配合五一勞動節，今年與嘉義市、台南、高雄、屏東及台東六個縣市共同推出「勞動節休閒旅遊場所優惠方案」，憑勞工身分證明文件即可在6縣市100家廠商享有優惠，嘉義縣當地就有25家廠商提供優惠，讓辛苦工作一整年的勞工朋友，能在五月份至南台灣享受吃住玩樂。