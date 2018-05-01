多明尼加媒體:多國與中國建交　拋棄經濟上重要盟友台灣

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）根據多明尼加「重音電子報」(Acento）當地時間4月30日報導，多國政府表示他們將與台灣斷交，並與中國建立關係。

報導指出，消息是由總統府發布。並且引述多明尼加官員表示，多國政府只承認一個中國，即中華人民共和國，且承認台灣是中國的一部分。

報導並稱「此項決定，使得多明尼加與台灣這個重要盟邦中斷外交關係，台灣曾是多明尼加在經濟合作上，給予多明尼加最多支援的國家之一。」

Con esta decisión la República Dominicana rompe relaciones con un gran aliado, Taiwán, uno de los países más solidarios con los dominicanos en términos de cooperación económica.

《世界日報》報導，多明尼加今年將角逐聯合國安理會非常任理事國，中國的支持將決定多明尼加能否爭取成功。多國曾兩度爭取聯合國安理會非常任理事國席位，但都失敗。

《世界日報》指出，台灣外交部曾於2017年捐贈友邦多明尼加價值3500萬美元的國軍除役裝備。由於2017年聯合國大會期間，多明尼加代表並未發言力挺台灣，因此台灣捐贈武器被認為是用來穩固邦交。

另一方面根據中國官媒報導，中國國務委員兼外交部長王毅，今(1）日上午在北京與多明尼加外長瓦爾加斯（Miguel Vargas Maldonado），簽署建交聯合公報。自公報簽署之日起，中國和多明尼加共和國相互承認並建立大使級外交關係。